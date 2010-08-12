Просвіта: колоніальний режим Януковича становить дедалі більшу небезпеку

Рівненська обласна організація Всеукраїнського товариства «Просвіта» ініціюватиме пікетування Верховної Ради України з приводу «антиукраїнської політики Президента ЯНУКОВИЧА» у день початку нової сесії парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне звернення правління обласної організації направило до голови Товариства, народного депутата України Павла МОВЧАНА.

«Антиукраїнська діяльність колоніального режиму В.ЯНУКОВИЧА з кожним днем становить усе більшу небезпеку для самого існування української держави і української нації», – наголошується, зокрема у зверненні.

Головне, що непокоїть рівненських просвітян, - це важке становище української мови та української культури. «Українська мова, перебуваючи в статусі державної, не виконує цієї функції ні в системі державної влади, ні в інших сферах, а інформаційне поле України цілком перебуває у сфері інтересів і впливу Росії», – йдеться у зверненні до голови Товариства «Просвіта».

На думку голови обласної організації «Просвіти» Світлани НІКОЛІНОЇ, ситуація у державі вимагає рішучих дій від національно-патріотичних сил, усіх свідомих і чесних громадян України. «На акцію протесту мають вийти ті, хто не боїться, хто має гідність і честь, хто готовий протистояти совковому маразму діючої влади», – підкреслила С.НІКОЛІНА.

Як повідомлялося, чергова – сьома – сесія Верховної Ради України розпочнеться 7 вересня 2010 року.