Адвокат «митника Тимошенко» вимагає допиту чиновників Газпрому

Без представників РАО «Газпром» істину у справі щодо нібито незаконного розмитнення 11 млрд. кубометрів газу за участю колишнього начальника Державної митної служби України Анатолія МАКАРЕНКА встановити буде неможливо.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві заявив його адвокат Юрій СУХОВ.

При цьому він поінформував, що відповідне клопотання про допит представників «Газпрому” він вже надіслав на ім’я старшого слідчого СБУ, який розслідує справу А.МАКАРЕНКА.

«Я вважаю, що без їх (представників «Газпрому» - УНІАН) неможливо об’єктивно розібратися у справі. І якщо вони не будуть допитані, то я буду вважати, що вина обвинуваченого не доведена, розслідування проведено не об’єктивно”, - сказав Ю.СУХОВ.

За словами адвоката, оскільки не з’ясована роль «Газпрому» в цій справі, то постає питання, чому російська сторона підписувала ці угоди, якщо вважала, що вони не чинні.

Як повідомлялося, А.МАКАРЕНКО був затриманий в рамках розслідування кримінальної справи щодо нанесення збитків Україні за результатами розгляду позову RosUkrEnergo до "Нафтогаза" у Стокгольмському арбітражі.

Саме А.МАКАРЕНКО в 2009 році очолював Державну митну службу, яка провела розмитнення газу “РосУкрЕнерго”. Щодо А.МАКАРЕНКА було порушено кримінальну справу за статтею "службова недбалість".

Довідка УНІАН. 8 червня Стокгольмський арбітраж прийняв рішення, згідно з яким НАК «Нафтогаз України» зобов`язаний повернути RUE 11 млрд. куб.м газу.

Цей газ було вилучено “Нафтогазом” у RUE в 2009 році як компенсацію після того, як у результаті підписання прямого контракту між «Нафтогазом» і «Газпромом» в січні 2009 року Rosukrenergo було виключено зі схеми постачань газу до України і за її межами. Це було зроблено за узгодженням з «Газпромом», який володіє 50% RUE.