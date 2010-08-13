Експерт попереджає, що після виборів опозиція може втратити виборця

Заступник директора Агентства моделювання ситуацій (АМС) Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ вважає, що результати виборів до органів місцевого самоврядування, які відбудуться 31 жовтня, можуть призвести до жорсткого й масштабного переформатування структури опозиції.

Як повідомили УНІАН в АМС, так А.ГОЛОБУЦЬКИЙ прокоментував готовність до виборчого процесу опозиційних партій.

Водночас, на думку експерта, у свідомості політтехнологів опозиції зміцніла теза про незначущість майбутніх місцевих виборів.

«Серед опозиційних політиків чомусь здобула актуальність думка про непринциповість майбутніх місцевих виборів. При цьому ставка робиться на глобальний реванш на майбутніх парламентських виборах. Такий підхід може призвести до втрати зв`язку з виборцем, а також ліквідації організаційних і кадрових ресурсів партій. Простіше кажучи, завтра в БЮТ, Нашій Україні, «Фронті змін» не буде кому вести виборчу кампанію, послідовно й жорстко відстоювати інтереси своїх партій на всіх рівнях виборчих комісій. Втративши впливовість у традиційних своїх регіонах, політики втратять і в популярності», - відзначає експерт.

На думку А.ГОЛОБУЦЬКОГО, у свою чергу партія влади дуже відповідально підійшла до підготовки до місцевих виборів, поставивши перед собою максимальні завдання.

«Судячи з усього, партія влади ставить перед собою не лише максимальні завдання зі збору своїх голосів, а й претендує на контроль за розподілом голосів опонентів. Очевидно, що місцева влада намагатиметься координувати і процес висунення, і формування списків опозиціонерів, вдаючись до неординарних методів політичної комунікації», - вважає А.ГОЛОБУЦЬКИЙ.