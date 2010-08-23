У БЮТ побачили, що регіонали збираються цинічно «вбити двох зайців»

Ліквідація районів в Києві напередодні виборів до місцевих рад – це ефективний й одночасно цинічний спосіб «убити відразу двох зайців»: «поліпшити» показники Партії регіонів на місцевих виборах за рахунок виключення столичних районів з виборчого процесу і позбавити нові політичні рухи і партії можливості представити себе виборцям і працювати на результат.

Таку думку народний депутат України Дмитро ВЕТВИЦЬКИЙ (фракція БЮТ) висловив у коментаріУНІАН, даючи оцінку інформації, що з’явилася у ЗМІ, про те, що готується ліквідація районів Києва для того, щоб відмінити проведення виборів в столиці.

На думку Д.ВЕТВИЦЬКОГО, недосконалість українського законодавства, згідно з яким рішення про ліквідацію районів приймаються на міському рівні, призводить до зловживання повноваженнями Київською міською радою і політичних спекуляцій напередодні місцевих виборів. «І таке рішення обов’язково негативно відіб’ється на житті киян», – підкреслив він.

У разі відміни районів київська влада призначатиме «смотрящіх», що, за словами Д.ВЕТВИЦЬКОГО, стане кроком назад у розвитку міста. «Так можна у початок веселих дев’яностих років повернутися, якщо районні ради в Києві замінювати «смотрящіми», – вважає депутат.

«На сьогодні міська рада і мерія Києва виконують більше політичні функції, ніж господарські. Тому ліквідація районних рад і районних адміністрацій у Києві потребуватиме неминучого «роздування» штату Київської міськради і мерії. У противному разі оперативно і ефективно вирішувати повсякденні насущні для конкретних територій питання влада буде не в змозі. Такий підхід дозволить зосередити усю владу в одному місці, але позбавить городян можливості своєчасного рішення питань на місцях, тобто поставить усіх в одну велику чергу на прийом до мера», – заявив Д.ВЕТВИЦЬКИЙ.

«Окрім очевидного негативу для киян, ліквідація районів як спосіб недопущення нових політичних сил для участі у виборчому процесі створить ще один прецедент застосування владою «недемократичних» способів забезпечення досягнення потрібного для конкретної політичної сили результату», – сказав він.

Довідка УНІАН. Конституційний Суд України рішенням № 11-рп/2001від 13 липня 2001 року визначив, що межі повноважень міських рад, зокрема щодо утворення і ліквідації районів у місті Києві законами України чітко не визначені і не віднесені до компетенції будь-яких інших органів. «Ці питання, виходячи із спеціального конституційно-правового статусу міста Києва як столиці України, може вирішувати Київська міська рада», – сказано в рішенні КСУ. Тоді звернення до суду було викликане рішенням Київської міськради, якою в Києві замість 14 районів було створено 10 нових районів.

Раніше у засобах масової інформації з’явилися повідомлення, що Партія регіонів планує ліквідувати райони і, відповідно, районні ради Києва, з метою відміни виборів у столиці восени цього року, оскільки рейтинг Партії регіонів у Києві не дозволяє їм зайняти лідируючі позиції за підсумками голосування.

Реалізувати задумане планується шляхом внесення змін до Закону «Про столицю України – місто-герой Київ». Примітно, що відповідні зміни необхідно прийняти протягом першого пленарного тижня – до 11 вересня, оскільки цього дня вже стартує виборча кампанія по виборах в органи місцевого самоврядування.

Відповідно до постанови Верховної Ради України чергові вибори в усі місцеві органи влади, окрім виборів Київського міського голови, депутатів Київради і Тернопільської облради, повинні відбутися 31 жовтня поточного року.

Водночас у Партії регіонів спростовують наміриліквідувати райони. «Інформація не відповідає дійсності. Ми не збираємося ліквідовувати райони, а ставимо собі мету очолити райради», – зокрема, заявив керівник прес-служби Київської міської організації Партії регіонів Костянтин ТРИФОНЕНКО.

25 серпня має відбутися перше пленарне засіданняVI сесії Київської міської ради VI скликання. Відповідне розпорядження підписав Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

На сьогодні деякі міста в Україні відмовилися від функціонування районних рад. Так, 19 листопада 2009 року Черкаська міська рада прийняла рішення № 5-226 «Про нестворення районних в місті Черкаси рад». Крім того, 25 листопада 2009 року Харківська міська рада прийняла рішення про те, що районні ради міста більше не створюватимуться після закінчення строку повноважень діючих. Ліквідацію райрад в Харкові підтримали 80 депутатів, «проти» проголосували 9 депутатів.