Янукович вимагає «зняти напругу»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вимагає від профільних посадових осіб зняти напругу, яка виникла у суспільстві після запровадження обов`язкової дошкільної освіти.

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому В.ЯНУКОВИЧ наголосив під час проведення засідання громадської гуманітарної ради, яка триває зараз у Києві.

Президент констатував, що нещодавно прийняте на законодавчому рівні рішення про запровадження обов’язкової дошкільної освіти дітей старшого дошкільного віку – з 5 років – викликало неоднозначну реакцію в суспільстві.

«Цю напругу необхідно зняти чіткими прозорими і зрозумілими для людей діями влади», - підкреслив глава держави.

За його словами, безумовно, така ініціатива є корисною для дітей. Водночас, зазначив В.ЯНУКОВИЧ, чи можна її реалізувати, якщо «на місце у дитячий садок треба записуватися ще до народження дитини і сплачувати при цьому благодійний внесок на розвиток закладу».

«Або як дістатися малюкам до закладу, якщо найближчий садочок чи школа – у сусідньому селі за десятки кілометрів. На різні ці питання треба давати відповіді», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

У зв’язку з цим Президент доручив керівникам профільних міністерств і відомств, а також керівникам державних адміністрацій на місцях надати у місячний термін конкретний план щодо поліпшення ситуації в системі дошкільної освіти.