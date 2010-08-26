Янукович буде думати перед Кобзарем

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив у рамках другої черги реконструкції Шевченківського національного заповідника у Каневі Черкаської області побудувати на території музею вертолітний майданчик.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ сказав на засіданні Громадської гуманітарної ради, яке відбулося сьогодні в Києві.

Окрім будівництва вертолітного майданчика глава держави наголосив на необхідності реконструкції на території музею Тараса Шевченка сучасного готелю та річкового вокзалу на Дніпрі.

«Потрібно все відпрацювати, щоб люди не проїжджали повз Канів», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ і доручив міністру культури і туризму відпрацювати туристичний маршрут, головним пунктом якого повинен стати Шевченківський національний заповідник.

«Ми зробимо там перлину світового рівня», - висловив упевненість В.ЯНУКОВИЧ.

Президент також виступив з ініціативою проводити на території реконструйованого Шевченківського національного заповідника деякі виїзні засідання Громадської гуманітарної ради.

«Кожний раз, коли ми будемо там засідати, ми будемо стояти перед Кобзарем і думати, чи тим шляхом ми йдемо…», - зауважив В.ЯНУКОВИЧ і доручив заступнику глави своєї Адміністрації, секретарю Громадської гуманітарної ради Ганні ГЕРМАН підготувати пропозиції щодо тематики наступного засідання на території реконструйованого музею.

Глава держави констатував, що на сьогодні Шевченківський музей у Каневі потребує оновлення та розвитку експозиції, зокрема йдеться про твори самого Тараса Шевченка та експонати, пов’язані з ним.

На думку Президента, такі експонати необхідно шукати як на території України, так і за кордоном. «І це завдання стоятиме перед дипломатами і перед Президентом, і перед іншими, хто буде їздити країнами, де зібрані українські національні реліквії», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.