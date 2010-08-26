Харі не пробачать, що виніс сміття з хати?

Народний депутат України, керівник Федерації профспілок України Василь ХАРА “займається невмотивованим „самопіаром”, іміджево паразитуючи на уряді й Президенті”. Таку думку висловив політичний експерт Анатолій ЛУЦЕНКО в коментарі Gazeta.ua.

Видання нагадує, що опозиція анонсувала на перші дні вересня акції протесту з соціальними гаслами. Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що передусім вони стосуватимуться питань підняття тарифів на газ та комунальні послуги. За прогнозом експертів, ці заходи можуть стати першим дієвим ударом опозиції по владі. Питання усугубляється певними розходженнями щодо тарифних питань і у стані Партії регіонів. Керівник ФПУ, „регіонал” В.ХАРА неодноразово критикував уряд за підвищення цін. Натомість колега по партії Владислав ЛУК’ЯНОВ критично оцінив такі дії В.ХАРИ.

Коментуючи цю ситуацію, А.ЛУЦЕНКО заявив, що керівник Федерації профспілок України займається „самопіаром”: „В ситуації, коли дійсно потрібно запропонувати комплексну програму соціальної амортизації в умовах кризи, вони займаються невмотивованим „самопіаром”, іміджево паразитуючи на уряді й Президенті”. Як приклад А.ЛУЦЕНКО пригадав заяви В.ХАРИ про невиконання урядом вимог перед МВФ: „Українській стороні в процесі важливих переговорів з Фондом це створювало додатковий негативний фон”. Експерт наголосив, що такі дії керівника Федерації профспілок підігрівають суспільство перед осіннім наступом Ю.ТИМОШЕНКО.

А.ЛУЦЕНКО додав, що в сьогоднішніх умовах, коли влада сприймається як єдина команда під керівництвом Віктора ЯНУКОВИЧА, „будь-які негаразди та чвари відображаються і на ньому особисто. Тому дивно, що В.ХАРА ігнорує корпоративні правила „регіоналів” і цим шкодить іміджу Президента”. Це, на думку експерта, може мати серйозні наслідки: „Збурення мас в і без того непростих економічних умовах під час виборів ПР не потрібне. Нова владна команда звикла до консолідованості й дисципліни. Вона завжди нервово реагує на „винесення сміття з хати”. Не виключаю, що напередодні місцевих виборів Банковій буде потрібен більш досвідчений у цій сфері керівник Федерації профспілок. Ймовірність його заміни залишається значною. Це цілком ймовірно, адже з осені у владі очікуються серйозні зміни. Є відповідна інформація і про нинішнього лідера ФПУ”.

За словами А.ЛУЦЕНКА, сьогодні у Партії регіонів кадрового голоду не існує. Предметом конкуренції між різними групами впливу є, навіть, не конкретні посади, а сектори впливу. Профспілка сама по собі є таким сектором, зауважив експерт.