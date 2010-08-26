Томенко згадав, як вони з Абдулліним дарували школам молодого Шевченка

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО критично ставиться до результатів реставрації музею Тараса Шевченка у Каневі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час брифінгу.

М.ТОМЕНКО нагадав, що свого часу звернувся до Президента України із запитом щодо пояснень концепції реставрації музею.

Віце-спікер зауважив, що протягом святкування Дня Незалежності Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ та усі його речники визначили своїм своєрідним завданням «зняти» шапку і кожух» з постаті великого українського поета. «Теоретично, такі кроки можна вітати, адже насправді ідея правильна, однак є серйозні проблеми з її реалізацією», - сказав він.

М.ТОМЕНКО нагадав, що свого часу він разом з народним депутатом Олександром АБДУЛЛІНИМ безоплатно поширили для шкіл України кілька тисяч портретів молодого Тараса Шевченка. Натомість, на думку М.ТОМЕНКА, прагнення «омолодити» Кобзаря у виконанні команди Президента радують тільки з формальної точки зору. «Ідеологічно наші пропозиції п’ятирічної давності сьогодні цитуються Президентом та його командою, однак це радує тільки з формальної точки зору», - сказав М.ТОМЕНКО.

Він зауважив, що, зокрема, історія з реконструкцією оновленого будинку-музею Тараса Шевченка у Шевченківському національному заповіднику у Каневі Черкаської області, за оцінкою більшості фахівців, дає підстави говорити про те, що «якщо у свій час Тарас Шевченко мріяв збудувати собі справжню українську хату на батьківщині і навіть намалював її план, то в Каневі для нього збудували швидше бізнес-офіс».

Ще більш небезпечною назвав М.ТОМЕНКО концепцію, озвучену в останніх виступах Президента - перетворення Тараса Шевченка в «улюбленця відомих мистецьких салонів… тогочасної Росії».

«Якщо так далі піде, то незабаром почуємо, зокрема, від Президента, що Шевченко був не просто «культовою постаттю в Російській імперії», а й головним російським «тусовщиком» і великим другом російських царів», - зауважив М.ТОМЕНКО.

«Думаю, достатньо перечитати твори поета, щоби зробити висновок, що нинішнє малювання образу нового Шевченка може сумно закінчитися для самого Шевченка», - додав він.