Збірну юних олімпійців в аеропорту зустріли всі гілки влади

Сьогодні в Україну повернулася олімпійська делегація, яка захищала честь нашої держави на перших в історії Юнацьких Олімпійських іграх.

Як повідомили УНІАН у прес-службі НОК України, в столичному аеропорту «Бориспіль» юних спортсменів, які привезли з Сінгапура 35 медалей – 10 золотих, 9 срібних та 16 бронзових – зустрічали батьки, друзі, вболівальники та журналісти.

Від імені Глави держави юних олімпійців привітала заступник глави Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН.

«Ви їхали на ці змагання з великими надіями, а повернулися яскравими зірками. Сяйте на небосхилі української слави довго і ясно! Будьте нашою надією, нашою гордістю!» - зазначила Г.ГЕРМАН.

За словами заступника голови Верховної Ради Миколи ТОМЕНКА, «героями легко стати, втім важче ними бути».

«Ви мусите допомагати нам не лише законами стимулювати розвиток фізичної культури і спорту, а просто пояснити молодим українцям, що завдяки ним можна стати успішною людиною, прославити Україну і себе», - зауважив віце-спікер.

Привітання від прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА з побажаннями здоров’я, наснаги та подальших успіхів зачитав міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Равіль САФІУЛЛІН: «Усі ми розуміємо, що перемог легких не буває, адже лише завдяки гострій та безкомпромісній боротьбі на межах людських можливостей досягаються високі результати».

Віце-президент Національного олімпійського комітету, член Міжнародного Олімпійського Комітету Валерій БОРЗОВ, привітавши юних спортсменів з успіхом, зауважив, що «поразка – це ембріон майбутньої перемоги, а перемога – це як солодкий торт: роздав по друзях, і нічого не залишилось». Тому, щоб такого не відбулось, дворазовий олімпійський чемпіон побажав їм наснаги у роботі над собою.

Загалом на старт І Юнацької Олімпіади вийшли 3 522 спортсмени (1 846 юнаків та 1 676 дівчат) віком від 14-18 років, які представляли 204 країни світу. Вони упродовж 12 днів розіграли 201 комплект нагород у 26 видах спорту.