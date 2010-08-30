СБУ заперечує політичний мотив обшуку в офісі «Єдиного центру»

У Донецькому обласному Управлінні Служби безпеки України заперечують, що обшук, проведений сьогодні в офісі облорганізації партії «Єдиний центр», має політичне підгрунтя.

Про це УНІАН повідомили в прес-секторі Донецького облуправління СБУ.

Згідно з повідомленням, обшук був проведений працівниками СБУ в рамках кримінальної справи, порушеної за статтею 191 Кримінального кодексу України, - «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем».

«Взаємозв`язку з політичною діяльністю «Єдиного центру» і взагалі з політикою ця справа не має. Всі заходи проводяться в рамках закону», - підкреслили в облуправлінні СБУ.

Як повідомляв УНІАН, в Донецькій облорганізації партії «Єдиний центр» упевнені, що обшук, проведений сьогодні працівниками СБУ, носить «цілком однозначний» політичний характер.

Як заявив глава секретаріату ДОО «Єдиний центр» Климент ГРИНЬОВ, сьогодні вранці в офіс облорганізації «ЄЦ» прийшли працівники СБУ і повідомили, що на підставі постанови Ворошиловського райсуду м. Донецька мають провести обшук.

К.ГРИНЬОВ уточнив, що метою обшуку, згідно з рішенням суду, було «виявлення документів різних юридичних організацій», до яких має відношення керівник облорганізації «Єдиного центру» Андрій АМБРОСЕНОК.

К.ГРИНЬОВ, утім, переконаний, що обшук є «політичним», зробленим з відома «донецької влади».

«У Донецької влади немає інших конкурентів на місцевих виборах, тому за два місяці вони починають свої дії. Адже знають, що ми активно виступатимемо під час місцевої виборчої кампанії», - сказав К.ГРИНЬОВ.