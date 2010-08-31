Шевченко: до Хорошковського вже назбиралась критична маса претензій

Народний депутат від БЮТ, перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформації Андрій ШЕВЧЕНКО переконаний, що рішення суду про анулювання частини ліцензій «5-го каналу» та ТВі є частиною великої війни.

Про це він сказав в ефірі ТВі, повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу.

«Це - частина великої війни, це програна битва, це війна… Взагалі за зажимання країни в кулак…», - вважає А.ШЕВЧЕНКО.

Він переконаний, що влада використала рішення Національної ради з питань телебачення та радіомовлення. «… Не було б цього приводу – шукали би якісь інші, цей привід лежав на поверхні, вони ним скористалися… Це не крапка в цій історії, навіть в історії з цими ліцензіями – це три крапки… Не треба складати руки, треба використовувати всі можливості оскарження в судах, хоча б для того, щоб привернути максимальну увагу громадськості до цієї історії. І шукати інші виходи. Повторний конкурс, який можна зробити зразково-показовим, є одним з варіантів», - вважає голова парламентського комітету.

Водночас А.ШЕВЧЕНКО зауважив, що не має ілюзій стосовно діяльності Нацради з телерадіомовлення у нинішньому складі, однак порадив керівництву каналів використовувати усі можливості.

«Що стосується конкретно Служби безпеки України і Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО, то я думаю, що вже назбиралась критична маса претензій до однієї людини на цій посаді. Я вважаю, що це вимагає зрозумілої публічної реакції, як для країни, так і для світу. Це стосується не лише цієї історії (справи про частоти “5-го каналу” та ТВі), а і блогерів і так далі», - зазначив А.ШЕВЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Київський апеляційний адміністративний суд 30 серпня ухвалив рішення, яким анулював частину ліцензій «5 каналу» та ТВі через порушення процедури конкурсу на їх отримання.

Раніше А.ШЕВЧЕНКО пропонував у разі проведення повторного конкурсу на частоти «5 каналу» та ТВі залучити парламентський Комітет з питань свободи слова до контролю над його прозорістю.

А.ШЕВЧЕНКО у 2003-2005 роках був шеф-редактором та ведучим «5 каналу».