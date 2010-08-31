ЄЦ: обшук в донецькому офісі - чиєсь політичне замовлення

У Донецькій обласній організації партії «Єдиний Центр» заявляють, що вчорашній обшук їхнього офісу співробітниками обласного управління Служби безпеки України є чиїмсь політичним замовленням перед майбутніми виборами до місцевих органів влади.

У переданій УНІАН заяві говориться, що обшук було проведено на підставі постанови Ворошиловського районного суду міста Донецька від 13 серпня 2010 року за фактом привласнення, розтрати майна і заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ст. 191 Кримінального кодексу України). «Прізвища лідера Донецької обласної організації «Єдиного Центру» Андрія АМБРОСЕНКА чи будь-якого іншого члена партії в постанові суду не фігурують», - зазначили в заяві.

В облорганізації пояснюють, що «постанова суду, нібито в рамках якої співробітники СБУ проводили обшук в офісному приміщенні «Єдиного Центру», не має ніякого відношення безпосередньо до партії і має явно замовлений характер, головною його метою є політичний і психологічний тиск на партійне керівництво Донецької обласної організації «Єдиного Центру».

«Ми схильні розцінювати подібні дії з боку правоохоронних органів за дванадцять днів до старту місцевої виборчої кампанії як спробу тиску на обласне керівництво партійної організації і кандидатів у депутати, які балотуватимуться від «Єдиного Центру» на майбутніх виборах», - говориться в заяві. Його автори нагадали, що «Єдиний Центр» не раз озвучував свою позицію щодо активної участі у виборчій кампанії на майбутніх місцевих виборах, вже проведена робота з формування списків кандидатів до рад усіх рівнів, у містах і районах області працюють виборчі штаби партії, ведеться робота з виборцями.

У «Єдиному Центрі» висловили надію, що «спроби недоброзичливців скомпрометувати партію напередодні виборчої кампанії» будуть марні й не позначаться на результатах виборчої кампанії в регіоні.