Азаров лякає виробників продуктів, що завалить ринок гречкою

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ закликає виробників продуктів харчування, зокрема гречки, не притримувати товар, викликаючи тим самим штучний ажіотаж і дефіцит на ринку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Кабінету міністрів.

«Я звертаюся до вітчизняних виробників продуктів: не притримуйте товар. Уряд створив вам умови для прямого виходу до покупця за допомогою ярмарків і торгових мереж», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що у разі потреби уряд закупить достатню кількість круп або інших продуктів з тим, щоб була можливість швидко погасити ажіотаж.

«Тому хочу запитати у тих виробників, які зараз притримують товар: що ви тоді робитимете з цим товаром, попит на який впаде після того, як уряд наситить ринок?» - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що забезпечення цінової стабільності на ринку - як на користь уряду, так і виробників продуктів харчування.