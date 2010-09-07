Колесніков про відставку Тігіпка й голосування
08:17, 07 вересня 2010Політика
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Віце-прем`єр брав участь у "Свободі слова"
Відставки віце-прем`єр-міністра Сергія ТІГІПКА, якої добиваються "деякі політичні сили", чекати не варто, вважає віце-прем`єр Борис КОЛЕСНІКОВ. Про це він сказав, беручи участь у програмі "Свобода слова".
Як повідомляв УНІАН, лідер фракції Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО закликав членів коаліції розглянути питання «щодо відповідальності віце-прем`єр-міністра України Сергія ТІГІПКА» за ситуацію в країні.
"Що стосується відставки Сергія Леонідовича (ТІГІПКО), то це питання не обговорюється і за це не голосуватимуть", - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.
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