У Нафтогазі звинуватили журналістів: ви ставите замовні питання

НАК «Нафтогаз України» не веде переговорів з компанією «РосУкрЕнерго» з питання виконання рішення Арбітражного інституту Стокгольмської торгової палати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам заявив голова правління НАК «Нафтогаз України» Євген БАКУЛІН.

Відповідаючи на питання, чому «Нафтогаз» визнав у Стокгольмському арбітражному суді програшне для себе рішення, що нібито записано в його тексті, Є.БАКУЛІН сказав: «Розумієте, ви сьогодні ставите питання на замовлення. Тому мені б не хотілося вступати в цю полеміку, тому що в ній немає істини».

«Ми діятимемо лише в рамках закону щодо рішення цього питання», - сказав він.

При цьому Є.БАКУЛІН повідомив, що на даний момент НАК «Нафтогаз» ніяких переговорів про форму і порядок відшкодування 11 млрд. кубометрів газу з «РосУкрЕнерго» не веде.

«Ми поки що спілкуємося через суд», - сказав голова правління НАК «Нафтогаз України».

Як повідомляв УНІАН, 8 червня ц.р. Арбітражний інститут Стокгольмської торгової палати зобов`язав НАК «Нафтогаз України» повернути компанії «РосУкрЕнерго» 11 млрд. куб. м газу і надати додатковий обсяг газу у розмірі 1,1 млрд. куб. м як неустойку за порушення умов контракту.

Крім того, суд зобов`язав «Нафтогаз» заплатити «РосУкрЕнерго» 197 млн. дол. за порушення контракту.