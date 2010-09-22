Яворівський знає, чого боїться Литвин

Розгляд у Верховній Раді законопроектів щодо мов може призвести до серйозного протистояння у парламенті та суспільстві.

Таку думку в коментарі УНІАН висловив голова Комітету ВР з питань культури і духовності, народний депутат від БЮТ Володимир ЯВОРІВСЬКИЙ.

За його словами, фракція Партії регіонів хоче якнайшвидше внести на розгляд парламенту законопроект, яким передбачається так зване запровадження регіональних мов, у зв’язку з тим, що «рейтинг ЯНУКОВИЧА і Партії регіонів падає, нічого з економікою вони зробити не можуть, тому на питанні мови хочуть продемонструвати для виборців із сходу та півдня, що вони щось намагаються зробити».

У той же час В.ЯВОРІВСЬКИЙ наголосив, що голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН «боїться цього питання, бо прекрасно розуміє, що буде відбуватися у ВР». «Це може бути гарячіше, ніж під час ратифікації харківських угод», - застерігає В.ЯВОРІВСЬКИЙ.

За його словами, дане питання і для суспільства буде досить серйозним приводом для проведення протестів. Він додав, що в Україні для багатьох людей «питання мови робить їхні нерви поверх шкіри».

В.ЯВОРІВСЬКИЙ зазначив, що в разі ухвалення закону про мови, який пропонує коаліція, «наслідки для України будуть жахливі, держава буде розколота дуже фундаментально».

В.ЯВОРІВСЬКИЙ підкреслив, що сьогодні Партія регіонів посилається на Хартію регіональних мов, яка свого часу була ратифікована парламентом України. При цьому народний депутат заявив, що тоді вона була ратифікована «в дуже довільному перекладі». За його словами, до парламенту не був переданий документ, який би переклали спеціалісти Міністерства закордонних справ. «Нічого цього не було зроблено. Було внесено тодішнім заступником голови ВР МЕДВЕДЧУКОМ законопроект, і він просто тоді проштовхнув це безграмотне рішення», - додав В.ЯВОРІВСЬКИЙ.

За його словами, у ратифікованому тоді законі навіть записали, що треба захищати єврейську мову. «Але ж у світі не існує єврейської мови, а є або іврит, або ідіш», - сказав В.ЯВОРІВСЬКИЙ. Він додав, що тоді в перекладі Хартії щодо загрози знищення мови був переклад довільний, і він зводився до регіональної мови.

В.ЯВОРІВСЬКИЙ стверджує, що у 2006 році Комітет ВР з питань культури і духовності «подав запит до Міністерства закордонних справ з вимогою подати у ВР офіційний переклад Хартії». «Ми отримали цей документ і порівняли з тим, що прийняли, і відразу впадає в око те, що там навмисно пропедальовані регіональні мови», - додав народний депутат.

За його словами, в оригіналі Хартії йдеться про мови, яким загрожує знищення, і тому суть Хартії в тому, щоб зберегти і захистити ці мови. За його словами, в Україні «це може стосуватися кримськотатарської мови, караїмської, гагаузького діалекту, але російська мова до цього не має жодного відношення, оскільки це могутня мова, мова міжнародного спілкування». Він підкреслив, що на сьогодні Росія не ратифікувала дану Хартію, «хоча в ній (в Росії – УНІАН) близько 140 мов, які можуть загинути».

В.ЯВОРІВСЬКИЙ нагадав, що вносити на заміну і ставити питання щодо скасування раніше прийнятих з цього приводу законів «може тільки уряд або Президент, народний депутат України не має права цього робити».

В.ЯВОРІВСЬКИЙ нагадав, що свого часу Президент Віктор ЮЩЕНКО вніс пропозицію про скасування даного закону, але парламент не розглядав даного питання, а «буквально через чотири дні після коронації ЯНУКОВИЧА цей законопроект ЮЩЕНКА був відкликаний з парламенту, бо хтось дуже старався і хотів замести сліди».

В.ЯВОРІВСЬКИЙ підкреслив, що законопроект про мови, внесений представниками коаліції, «абсолютно суперечить Конституції України».

У той же час він додав, що розуміє, що коаліцію це не зупинить, оскільки неодноразово приймалися рішення, які суперечать Основному закону держави. За його словами, нинішні коаліціянти «можуть обмести порох з черевиків Конституцією і йти далі».