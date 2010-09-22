СБУ обурюється: через «фантазії» Тимошенко справу порушити не можна

СБУ розцінюватиме заяви лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО про погрози як самопіар, якщо вона не надасть необхідних свідчень.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-центру СБУ.

“Служба безпеки України так і не дочекалась від Ю.ТИМОШЕНКО інформації стосовно телефонних погроз, які начебто були здійснені щодо неї невідомою особою. Натомість ми отримали низку звинувачень на адресу СБУ у нібито неправомірних діях”, - заявили в СБУ.

У зв’язку з цим СБУ ще раз наголошує, що згідно з законами України, без інформації Ю.ТИМОШЕНКО про погрози неможливо ані порушити кримінальну справу, ані розпочати відповідне розслідування.

“У разі, якщо Ю.ТИМОШЕНКО знову відмовиться надати номер, на який їй телефонував невідомий, а також вказати час і деталі розмови, СБУ розцінюватиме заяви про погрози як самопіар і намагання ввести в оману суспільство”, - підкреслюється в повідомленні.

“СБУ діє виключно в межах законодавчого поля і не може порушувати кримінальні справи тільки через фантазії навіть такої поважної особи, як Ю.ТИМОШЕНКО”, - додали в спецслужбі.

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що їй надходять погрози по телефону. "Я мала телефонний дзвінок від невідомого, який російською мовою підкреслив, що ніхто не дозволить мені безкарно принижувати Віктора Федоровича за кордоном", - процитувала її слова прес-служба "Батьківщини".

Вчора, 21 вересня, в СБУ заявили, що Ю.ТИМОШЕНКО відмовилася надавати інформацію щодо телефонних погроз. "Це значно ускладнює здійснення передбачених законом пошукових заходів, - повідомили в прес-службі відомства. - СБУ ще раз звертається до пані Ю.ТИМОШЕНКО з проханням дати необхідні свідчення для встановлення факту погроз і, в разі його підтвердження, пошуку аноніма і притягнення його до відповідальності".

У свою чергу один з лідерів БЮТ Сергій СОБОЛЄВ висловив думку, що організатором телефонних погроз на адресу Ю.ТИМОШЕНКО є Служба безпеки України.