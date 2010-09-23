Прес-секретар Ющенка: Президент їв «несанкціоновані» пиріжки

Віктор Ющенко за часів свого президентства завжди вважав обтяжливою для себе велику охорону. Про це в інтерв`ю «Сегодня» розповіла його прес-секретар Ірина Ванникова.

«Віктор Андрійович завжди задовольнявся мінімумом, який належав йому, як Голові Держави. Коли він їхав в приватну поїздку, з ним були 2-3 охоронці, не більше. Велику охорону він завжди вважав обтяжливою. Віктор Андрійович говорив: «Хлопці, ну, не треба затуляти міне від людей. Я хочу спілкуватися з людьми без перешкод». А хлопці говорили: «Пане Президент, охороняти Вас – це наш обов’язок». Адже у державної охорони насправді важка робота – відповідальність перед законом за того, хто охороняється.

Коли Президент їхав у відрядження по регіонах, він завжди знав, що біля Пирятина в Полтавській області продаються смачні пиріжки з м`ясом, з капустою, з горохом. Звичайні смажені пиріжки. Віктор Андрійович зупиняв автомобіль, виходив і йшов «до жіночок», купував пиріжки, які лежали в звичайних виварках. У цей момент вся охорона «непритомніла». Уявляєте, Президент поїв «несанкціонованих» пиріжків. За правилами, щоб президент міг дорогою перекусити, в багажнику возиться мінімум їжі: вода, печиво, цукерки, кава, цукор, сухофрукти. Харчування Президента на тому місці, куди він приїхав, забезпечує Держуправління справами.

Так от, виходить Віктор Андрійович з машини, в одній сорочці і краватці. Говорить: «Добрій день усім!» Все жіночки в істериці, всі біжать до нього, всі пропонують безкоштовно: хто карасів смажених, хто вареники, хто насіннячка, а Президент тільки пиріжки смажені купував».

А ви купували?, - уточнив кореспондент. «Я – так. І, правда, – пиріжки смачні. Жодного разу не отруїлися», - заявила Ванникова.