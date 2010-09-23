КС завершив відкриту частину слухань щодо політреформи

Конституційний Суд України завершив відкриті слухання у справі за конституційним поданням 252 народних депутатів щодо відповідності Конституції закону України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року № 2222-IV.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова КС Анатолій ГОЛОВІН.

Він зазначив, що судді після усних слухань перейшли до закритої частини пленарного засідання.

Голова КС зазначив, що про дату оголошення рішення КС за цією справою буде повідомлено додатково. Зокрема, під час заключних виступів сторін розгляду конституційного подання вони зійшлись на думці, що закон № 2222 не відповідає Конституції України у зв’язку з тим, що був прийнятий з порушенням необхідної процедури.