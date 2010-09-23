КС завершив відкриту частину слухань щодо політреформи
13:23, 23 вересня 2010Політика
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Коли оприлюднять рішення - не кажуть
|Анатолій ГОЛОВІН
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова КС Анатолій ГОЛОВІН.
Він зазначив, що судді після усних слухань перейшли до закритої частини пленарного засідання.
Голова КС зазначив, що про дату оголошення рішення КС за цією справою буде повідомлено додатково. Зокрема, під час заключних виступів сторін розгляду конституційного подання вони зійшлись на думці, що закон № 2222 не відповідає Конституції України у зв’язку з тим, що був прийнятий з порушенням необхідної процедури.
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