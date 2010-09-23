В українців, які живуть за кордоном, з'явився шанс на пенсійні гроші

Парламентський комітет з питань соціальної політики і праці схвалив законопроект народного депутата Олександра ФЕЛЬДМАНА про пенсійне забезпечення українців, які проживають за кордоном.

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата, Комітет ухвалив рішення рекомендувати парламенту прийняти в першому читанні законопроект О.ФЕЛЬДМАНА і Олега ГЕЙМАНА № 6695 «Про забезпечення конституційних прав на отримання пенсії громадянами України, які проживають за кордоном».

Зокрема, законопроектом пропонується привести у відповідність з Конституцією України норми чинних законів, згідно з якими громадянам України, які виїхали за її межі, припиняється виплата трудових пенсій. Таким чином, громадяни України, які мають право на отримання пенсій, зможуть одержувати встановлену їм пенсію, проживаючи за кордоном.

За словами О.ФЕЛЬДМАНА, існуючі на даний час обмеження щодо виплати трудових пенсій громадянам України не лише абсурдні, а й антиконституційні. «Щодо пенсіонерів, які проживають за кордоном і не одержують ані копійки із запрацьованого, на сьогодні, наша держава поводиться непривабливо, нецивілізовано і несправедливо», - вважає депутат.

Також у повідомленні нагадується, що у жовтні 2009 року Конституційний Суд України визнав за неконституційні положення закону «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» в частині припинення виплати пенсій громадянам України на весь час їх проживання за кордоном. Окрім того, КС звернув увагу ВР на необхідність приведення у відповідність до Конституції України положень інших законів, що регламентують виплату пенсій пенсіонерам, які проживають за кордоном. Зокрема - Закону «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби» та інших законів.