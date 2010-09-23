100 тисяч українців просять МВФ запобігти махінаціям з кредитом
15:16, 23 вересня 2010Політика
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Підписи передадуть завтра
Представництву МВФ передадуть більше 100 тисяч підписів громадян під проханням запобігти махінаціям з кредитними коштами
Київ. 23 вересня. УНІАН. У п’ятницю, 24 вересня, о 12.00 у Києві ініціативна група передасть більше 100 тисяч підписів громадян України до керівництва Міжнародного валютного фонду з вимогою встановити контроль за використанням українською владою коштів МВФ, а також направити спеціальну контрольну групу для запобігання махінацій з кредитними коштами на користь «РосУкрЕнерго».
Про це УНІАН повідомила лідер ініціативної групи Ольга ВЕРЕМЕЄНКО.
Місце проведення – Київ, Кловський узвіз, 5, Представництво МВФ в Україні.
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