Янукович визнав суперечності у відносинах з Росією

Президент Віктор ЯНУКУВИЧ визнає, що Україна має суперечності у відносинах з Росією при відстоюванні своїх національних інтересів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час зустрічі з представниками американським політичних та ділових кіл, що відбулась сьогодні у Нью-Йорку під егідою Атлантичної ради США.

«Одним із вагомих результатів нашої роботи стала нормалізація відносин, зняття непотрібної напруги, яка існувала раніше. Це дозволило розблокувати двосторонню співпрацю за усіма напрямами, а також значно покращити загальну атмосферу наших відносин з партнерами, як на Заході, так і на Сході», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Водночас Президент визнав, що в реалізації зовнішньої політики «не все йде гладко».

«У нас є і суперечності. Ми відстоюємо свої інтереси у стосунках з Росією», - заявив глава держави.

Він уточнив, що, зокрема, йдеться про будівництво газопроводу «Південний потік», який Росія має намір побудувати в обхід України.

«Тому стратегічне завдання – зберегти і посилити роль України як головного транзитера російських енергоносіїв до Європи», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.