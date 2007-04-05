Політологи про Конституційний суд

Політологи вважають, що в дестабілізації роботи Конституційного Суду не зацікавлені ні прихильники Президента України, ні прихильники коаліції.

Про це йдеться у переданому УНІАН експерт-опитуванні Центру досліджень політичних цінностей.

Зокрема, на думку президента Центру соціальних досліджень «Софія» Андрія ЄРМОЛАЄВА, “мова йде не стільки про дестабілізацію, скільки про спробу у визначений термін отримати рішення, яке буде на користь тій чи іншій політичній силі”.

У свою чергу директор Інституту глобальних стратегій Вадим КАРАСЬОВ вважає, що „в дестабілізації зацікавлений той, хто не впевнений у позитивному для себе рішенні Конституційного Суду”. “Я думаю, що всі незацікавлені, і сам Конституційний Суд незацікавлений в тому, щоб працювати. Тому що нинішня колізія є не суто технічно-юридичною і навіть не чисто правовою, а політико-правовою”, - зазначив експерт. На його думку, якщо на правові колізії КC може дати свій висновок, то на політичні колізії, які є невід`ємною частиною нинішніх колізійних сюжетів, КС висновок дати не може. “Це справа політики. Тому якщо Конституційний Суд і прийме рішення, то воно буде стосуватися лише чисто юридичної частини указу Президента, а політичні, тобто основні рішення віддасть на відкуп політикам”, вважає В.КАРАСЬОВ.

Між тим директор Українського відділення Міжнародного інституту гуманітарно-політичних досліджень Володимир МАЛИНКОВИЧ відзначив необхідність термінового рішення КС з приводу указу Президента, інакше в країні буде криза. “Якщо під словом «дестабілізація» маються на увазі спроби затягнути в часі рішення КС, то в такому ході подій зацікавлені прихильники Президента, тобто ті, хто хоче, щоб спочатку були вибори, а потім було рішення. Прихильники Верховної Ради хочуть якнайскоріше отримати рішення і після цього ситуація перейде в іншу якість”, - зазначив експерт.

Професор політології НаУКМА, науковий директор Школи політичної аналітики Олексій ГАРАНЬ вважає, що „обидві сторони зацікавлені в позитивному для них рішенні КС”. На його думку, швидше можна говорити про можливий тиск на КС з боку коаліції, “оскільки ми бачили, що останнім часом саме коаліція використовує подібні методи”. “Події останніх двох днів показали, що коаліція нервує, робить помилки і явно виходить за межі правового поля. Як приклад - рішення по ЦВК і «окупація» кабінету ДАВИДОВИЧА”, - зазначив О.ГАРАНЬ.

Водночас, припускає експерт, КС може також або тягнути час, або прийняти ухильне рішення. “Якщо буде продовжуватись затягування часу, то це, швидше, на руку Президентові. З формально-правової точки зору саме його укази зараз діють і мають виконуватись урядом, тоді як повноваження Верховної Ради достроково припинено”, - сказав О.ГАРАНЬ.

Зі свого боку директор політико-правових програм Українського Центру економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова Юрій ЯКИМЕНКО відзначив, що “в певних рішеннях КС зацікавлені обидві сторони”. “Я маю на увазі Президента з одного боку та коаліцію і Верховну Раду – з другого. Не зрозуміло поки, яким буде це рішення. Я б говорив не про дестабілізацію, а про зацікавленість у певному результаті розгляду цього питання”, - зазначив експерт.

“На мій погляд, у дестабілізації роботи Конституційного Суду не має бути зацікавлений ніхто. Але в певному конкретному рішенні зацікавлені всі сторони конфлікту”, вважає експерт.