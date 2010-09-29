Яценюк вимагає карати високопосадовців за агітацію на виборах

Народний депутат України, лідер політичної партії «Фронт Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК вимагає заборонити вищим посадовим особам брати участь у передвиборчій агітації та запровадити за це кримінальну відповідальність.

Як повідомили УНІАН в прес-службі “Фронту Змін”, така вимога містить проект закону «Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів України» щодо забезпечення прозорості виборчого процесу, який сьогодні зареєстровано у парламенті 29 вересня.

А.ЯЦЕНЮК вимагає заборонити високопосадовцям здійснювати незаконну агітацію та прямий або опосередкований вплив на кандидатів, які беруть участь у місцевих виборах. Він наполягає на запровадженні відповідальності за таку агітацію у вигляді штрафу від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від 2 до 5 років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 2 до 3 років. До посадових осіб органів влади законопроектом віднесено Президента України, голову Верховної Ради та його заступників, прем`єр-міністра, інших членів Кабінету Міністрів та їхніх заступників, голову Служби безпеки України, Генерального прокурора, голів Національного банку і Рахункової палати, Верховної Ради та Ради міністрів Криму.

Крім того, А.ЯЦЕНЮК вимагає запровадити підставу для скасування рішення про реєстрацію кандидата на місцевих виборах протягом 24 годин із моменту встановлення факту проведення агітації за нього посадовими особами органів влади.

Лідер “Фронту Змін” вказує на непоодинокі випадки, коли вищі посадові особи дозволяють собі під час робочих поїздок у своїх виступах відкрито агітувати, відповідно до своїх вподобань, за кандидатів на місцевих виборах. За його словами, «прикладом цього може бути випадок, що стався 23 вересня цього року під час робочої поїздки до Одеси голови уряду, який, порушуючи закон, у своїх виступах відверто спонукав підтримати на виборах ще не зареєстрованого кандидата на посаду міського голови - члена Партії регіонів».