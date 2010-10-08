Депресивний Бут не захотів взяти гроші, зібрані йому у ВР, - і втік
Сніцарчук подякувала і відмовилася
|Юрій Бут
Як передає кореспондент УНІАН, під час пленарного засідання до сесійної зали увійшов народний депутат від БЮТ Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ, який в руках тримав скриньку «Буту – 20 тис».
А.ПАВЛОВСЬКИЙ з цією скринькою почав обходити народних депутатів, які кидали туди гроші.
А.ПАВЛОВСЬКИЙ також підійшов до президії ВР. У головуючого першого заступника голови ВР Адама МАРТИНЮКА не виявилося грошей, але депутат від НУ-НС Ярослав КЕНДЗЬОР підійшов до нього і позичив 100 грн.
Після цього А.ПАВЛОВСЬКИЙ поставив цю скриньку в сесійній залі.
У свою чергу народний депутат від Партії регіонів Юлія НОВІКОВА підійшла до скриньки, взяла її і вийшла з сесійної зали.
Слідом за нею з сесійної зали вийшов і А.ПАВЛОВСЬКИЙ. Він відібрав скриню з грошима у Ю.НОВІКОВОЇ та піднявся до ложі преси.
Народний депутат від БЮТ намагався віддати ці кошти в ложі преси журналістці О.СНІЦАРЧУК. В той же час журналістка «5 каналу» подякувала за цей збір коштів, однак відмовилася їх взяти і порекомендувала їх передати безпосередньо Ю.БУТУ.
Пізніше в кулуарах ВР А.ПАВЛОВСЬКИЙ намагався віддати скриню Ю.БУТУ, однак той відмовився і втік.
А.ПАВЛОВСЬКИЙ також повідомив журналістам, що в скрині знаходиться майже 20 тис. грн., і, скоріше за все, вони поштою будуть надіслані Ю.БУТУ.
Як повідомлялося, Ю.БУТ позивався до журналістки “5-го каналу” О.СНІЦАРЧУК через її статтю для інтернет-видання “Українська правда”, у якій журналістка назвала його “відщепенцем”.
Народний депутат у своїй позовній заяві вимагав 100 тис. грн. компенсації за лікування, оскільки стверджував, що був у шоковому стані після статті журналістки.
Суд ухвалив рішення стягнути з О.СНІЦАРЧУК 20 тис. грн. компенсації.