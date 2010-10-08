Депресивний Бут не захотів взяти гроші, зібрані йому у ВР, - і втік

Депутати від БЮТ другий день збирають кошти народному депутату Юрію БУТУ для забезпечення його позову на 20 тис. грн. до журналістки «5 каналу» Ольги СНІЦАРЧУК.

Як передає кореспондент УНІАН, під час пленарного засідання до сесійної зали увійшов народний депутат від БЮТ Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ, який в руках тримав скриньку «Буту – 20 тис».

А.ПАВЛОВСЬКИЙ з цією скринькою почав обходити народних депутатів, які кидали туди гроші.

А.ПАВЛОВСЬКИЙ також підійшов до президії ВР. У головуючого першого заступника голови ВР Адама МАРТИНЮКА не виявилося грошей, але депутат від НУ-НС Ярослав КЕНДЗЬОР підійшов до нього і позичив 100 грн.

Після цього А.ПАВЛОВСЬКИЙ поставив цю скриньку в сесійній залі.

У свою чергу народний депутат від Партії регіонів Юлія НОВІКОВА підійшла до скриньки, взяла її і вийшла з сесійної зали.

Слідом за нею з сесійної зали вийшов і А.ПАВЛОВСЬКИЙ. Він відібрав скриню з грошима у Ю.НОВІКОВОЇ та піднявся до ложі преси.

Народний депутат від БЮТ намагався віддати ці кошти в ложі преси журналістці О.СНІЦАРЧУК. В той же час журналістка «5 каналу» подякувала за цей збір коштів, однак відмовилася їх взяти і порекомендувала їх передати безпосередньо Ю.БУТУ.

Пізніше в кулуарах ВР А.ПАВЛОВСЬКИЙ намагався віддати скриню Ю.БУТУ, однак той відмовився і втік.

А.ПАВЛОВСЬКИЙ також повідомив журналістам, що в скрині знаходиться майже 20 тис. грн., і, скоріше за все, вони поштою будуть надіслані Ю.БУТУ.

Як повідомлялося, Ю.БУТ позивався до журналістки “5-го каналу” О.СНІЦАРЧУК через її статтю для інтернет-видання “Українська правда”, у якій журналістка назвала його “відщепенцем”.

Народний депутат у своїй позовній заяві вимагав 100 тис. грн. компенсації за лікування, оскільки стверджував, що був у шоковому стані після статті журналістки.

Суд ухвалив рішення стягнути з О.СНІЦАРЧУК 20 тис. грн. компенсації.