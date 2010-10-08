Янукович обіцяє, що реприватизації Криворіжсталі не буде

Питання про розрив угоди з компанією "АрселорМіттал", яка придбала комбінат «Криворіжсталь», не порушуватиметься.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ у Парижі під час офіційного візиту.

«Реприватизації не буде», - заявив Президент.

Він висловив свою думку про те, що причиною проблем із компанією «АрселорМіттал» стало те, що Фонд держмайна України не виніс на засідання уряду питання про перенесення термінів виконання інвестиційної програми компанією "АрселорМіттал», а самочинно продовжив ці терміни.

За його словами, Генпрокуратура України порушила відповідне питання, але, запевнив він, всі проблеми буде вирішено в рамках підписаного між урядом та компанією договору.

Він повідомив що найближчим часом планує зустрітись з власниками компанії, щоб з’ясувати всі обставини, пов’язані з цією справою.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2010 року ГПУ висунула позов до Фонду держмайна України (ФДМУ) і компанії "АрселорМіттал Дуйсбург Гмбх" про скасування Додаткової угоди до Договору купівлі-продажу від 14 травня 2009 р. Разом з тим, за даними АМКР, згідно з Угодою про купівлю-продаж «Криворіжсталі», всі спори між сторонами підлягають розгляду виключно в Міжнародному комерційному арбітражному суді (МКАС) при Торговельно-промисловій палаті України (ТППУ). «Всупереч положенням Договору купівлі-продажу, Генпрокуратура звернулася з позовом не до МКАС, а до Господарського суду, тим самим порушивши умови Договору. Це є грубим порушенням українського і міжнародного права», - наполягає «АрселорМіттал Кривий Ріг».

У компанії уточнюють, що в разі позову до іноземної юридичної особи діють норми Конвенції про вручення за кордоном судових і позасудових документів у цивільних або комерційних справах, до якої приєдналася Україна. «Норми Конвенції в частині дотримання процедури оповіщення відповідача-нерезидента не були виконані, і до першого слухання, яке було призначене, але не відбулося 15 вересня (за офіційним твердженням суду – «через нез`явлення обох сторін»), компанія-відповідач не була проінформована про позов. Наскільки нам відомо, належним чином відповідач не проінформований і на сьогодні, і, схоже, норми Конвенції будуть порушені знову: процедура інформування відповідача-нерезидента, згідно з Конвенцією, може зайняти майже півроку, а суд уже призначений на 1 жовтня 2010 року», - повідомляється в прес-релізі.

5 жовтня п.р. у ході засідання Господарського суду Києва представник Кабінету міністрів України не підтримав позов Генеральної прокуратури України до Фонду державного майна України і компанії "АрселорМіттал Дуйсбург Гмбх" щодо незаконності Додаткової угоди до договору купівлі-продажу «Криворіжсталі».

Довідка УНІАН. Компанія Mittal Steel Germany GMBH (Німеччина) наприкінці жовтня 2005 року придбала 93,02% пакета акцій ВАТ «КГМК «Криворіжсталь».

28 жовтня 2005 року Фонд держмайна України і Mittal Steel Germany GMBH підписали договір купівлі-продажу, яким передбачена велика соціально-екологічна програма.

У 2006 році компанія Mittal Steel повідомила про злиття з компанією Arcelor. Сьогодні ArcelorMittal є світовим лідером металургійної галузі, працює в більш як 60 країнах світу. Корпорація зареєстрована в 2007 році.

«АрселорМіттал Кривий Ріг» є найбільшим виробником металопродукції в Україні. Спеціалізується на виробництві сталі, готового прокату, чавуну, агломерату та інших видів металургійної продукції. Майже 90% продукції комбінат постачає на експорт.