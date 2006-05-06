Луценко готовий йти маршем проти коноплі

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО готовий “стати у лави демонстрантів, які виступають проти легалізації будь-яких видів наркотиків”.Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам у Києві, коментуючи намір ряду організацій провести сьогодні ходу Хрещатиком на вимогу легалізувати легкі наркотики.

«Я категорично проти (легалізації наркотиків – УНІАН), - сказав Ю.ЛУЦЕНКО. - При нагоді стану в ряди тих, хто виступає проти ідеї легалізації будь-яких видів наркотиків. Це колосальне зло для нашої країни».

Водночас Ю.ЛУЦЕНКО зауважив, що «лише з огляду на виконання закону, за яким міліція не має права брати участь у демонстраціях, весь особовий склад підрозділу по боротьбі з наркотиками сьогодні не на майданах. Ми не маємо на це права, але міністр - це політична особа, і при нагоді я стану в ряди контрдемонстрантів, які збираються проти легалізації марихуани, коноплі тощо».