ЦВК зареєструвала обох Януковичів

Центральна виборча комісія станом на 5 травня зареєструвала 203 народних депутатів із 450, обраних до Верховної Ради на виборах 26 березня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ЦВК, в тому числі 5 травня було зареєстровано 83 народних депутатів від п’яти політичних сил:

1. АБДУЛЛІН Олександр, включений до виборчого списку БЮТ під № 74;

2. АЗАРОВ Микола, включений до виборчого списку Партії регіонів під № 12;

3. БІЛИЙ Олексій, включений до виборчого списку Партії регіонів під № 31;

4. БОГУСЛАЄВ Вячеслав, включений до виборчого списку Партії регіонів під № 5;

5. БОДНАР Ольга, включена до виборчого списку БЮТ під № 126;

6. БОЛДИРЄВ Юрій, включений до виборчого списку Партії регіонів під № 162;

7. БОНДАР Володимир, включений до виборчого списку Партії регіонів під № 152;

8. БОНДИК Валерій, включений до виборчого списку Партії регіонів під № 101;

9. ВАСАДЗЕ Таріел, включений до виборчого списку БЮТ під № 41;

10. ВЕЧЕРКО Володимир, включений до виборчого списку Партії регіонів під № 77;

11. ГЕРАСИМОВ Іван включений до виборчого списку Комуністичної партії України

під № 3;

12. ГІРНИК Євген, включений до виборчого списку блоку "Наша Україна" під № 30;

13. ГРИГОРОВИЧ Лілія, включена до виборчого списку блоку "Наша Україна" під №

10;

14. ГУМЕНЮК Ігор, включений до виборчого списку Партії регіонів під № 51;

15. ГУМЕНЮК Олег, включений до виборчого списку блоку "Наша Україна" під № 67;

16. ДЖАРТИ Василь, включений до виборчого списку Партії регіонів під № 22;

17. ДЖИГА Микола, включений до виборчого списку Партії регіонів під № 56;

18. ЄФРЕМОВ Олександр, включений до виборчого списку Партії регіонів під № 19;

19. ЗАБЗАЛЮК Роман, включений до виборчого списку БЮТ під № 49;

20. ЗАКЛУННА-МИРОНЕНКО Валерія, включена до виборчого списку Комуністичної

партії України під № 6;

21. ЗАМКОВЕНКО Микола, включений до виборчого списку БЮТ під № 125;

22. ЗВАРИЧ Ігор, включений до виборчого списку Партії регіонів під № 174;

23. ЗЛОЧЕВСЬКИЙ Микола, включений до виборчого списку Партії регіонів під №

110;

24. КАЛЕТНІК Григорій, включений до виборчого списку Партії регіонів під №

142;

25. КАТЕРИНЧУК Микола, включений до виборчого списку блоку "Наша Україна" під

№ 8;

26. КИРИЛЬЧУК Євген, включений до виборчого списку БЮТ під № 20;

27. КИРИЧЕНКО Людмила, включена до виборчого списку Партії регіонів під № 46;

28. КЛИМЕЦЬ Павло, включений до виборчого списку Партії регіонів під № 67;

29. КОВЗЕЛЬ Микола, включений до виборчого списку БЮТ під № 53;

30. КОЗАК Володимир, включений до виборчого списку Партії регіонів під № 92;

31. КОРЖ Віктор, включений до виборчого списку Партії регіонів під № 172;

32. КОСТЕНКО Павло, включений до виборчого списку БЮТ під № 72;

33. КРАВЦОВ Олександр, включений до виборчого списку Партії регіонів під №

170;

34. КРАВЧУК Петро, включений до виборчого списку БЮТ під № 83;

35. КУРИЛО Віталій, включений до виборчого списку БЮТ під № 8;

36. ЛАНДИК Валентин, включений до виборчого списку Партії регіонів під № 18;

37. ЛЕЛЮК Олексій, включений до виборчого списку Партії регіонів під № 91;

38. ЛУКАШУК Олег, включений до виборчого списку БЮТ під № 114;

39. ЛУЦЬКИЙ Максим, включений до виборчого списку БЮТ під № 48;

40. ЛЯШКО Олег, включений до виборчого списку БЮТ під № 26;

41. МАЙБОРОДА Сергій, включений до виборчого списку Партії регіонів під № 184;

42. МАЛИШЕВ Володимир, включений до виборчого списку Партії регіонів під № 64;

43. МАНЬКОВСЬКИЙ Григорій, включений до виборчого списку Партії регіонів під №

146;

44. МАРТИНЕНКО Микола, включений до виборчого списку блоку "Наша Україна" під

№ 21;

45. МАРТИНЮК Адам, включений до виборчого списку Комуністичної партії України

під № 2;

46. МАРУЩЕНКО Володимир, включений до списку блоку "Наша Україна" під №38;

47. МЕНДУСЬ Ярослав, включений до списку Соціалістичної партії України під №

18;

48. МИРОНЕНКО Михайло, включений до виборчого списку Партії регіонів під №

124;

49. МОМОТ Сергій, включений до виборчого списку Партії регіонів під № 57;

50. МОРДОВЕЦЬ Леонід, включений до списку Соціалістичної партії України під №

24;

51. ОДАЙНИК Микола, включений до виборчого списку блоку "Наша Україна" під №

53;

52. ОЛІЙНИК Святослав, включений до виборчого списку БЮТ під № 86;

53. ОНОПЕНКО Василь, включений до виборчого списку БЮТ під № 4;

54. ОПЛАЧКО Володимир, включений до списку Комуністичної партії України під №

20;

55. ОРОБЕЦЬ Юрій, включений до виборчого списку блоку "Наша Україна" під № 18;

56. ПАНАСОВСЬКИЙ Олег, включений до виборчого списку Партії регіонів під №

120;

57. ПЕКЛУШЕНКО Олександр, включений до виборчого списку Партії регіонів під №

44;

58. ПЄРЄДЄРІЙ В’ячеслав, включений до виборчого списку БЮТ під № 102;

59. ПОЛЯКОВ Василь, включений до списку Соціалістичної партії України під №

30;

60. ПОНОМАРЕНКО Георгій, включений до списку Комуністичної партії України під

№ 18;

61. ПРУТНІК Едуард, включений до виборчого списку Партії регіонів під № 55;

62. ПШОНКА Артем, включений до виборчого списку Партії регіонів під № 128;

63. РАДЗІЄВСЬКИЙ Олексій, включений до виборчого списку Партії регіонів під №

157;

64. РУЖИЦЬКИЙ Антон, включений до виборчого списку блоку "Наша Україна" під №

63;

65. САНДЛЕР Дмитро, включений до виборчого списку Партії регіонів під № 82;

66. САФІУЛЛІН Равіль, включений до виборчого списку Партії регіонів під № 41;

67. СІДЕЛЬНИК Іван, включений до виборчого списку БЮТ під № 54;

68. СІНЧЕНКО Сергій, включений до виборчого списку БЮТ під № 106;

69. СКУБЕНКО Володимир, включений до виборчого списку БЮТ під № 104;

70. СТОЯН Олександр, включений до виборчого списку Партії регіонів під № 23;

71. СТРЕТОВИЧ Володимир, включений до списку блоку "Наша Україна" під № 11;

72. ТАБАЧНІК Яків, включений до виборчого списку Партії регіонів під № 20;

73. ТАРАН (ТЕРЕН) Віктор, включений до виборчого списку БЮТ під № 18;

74. ТИХОНОВ Віктор, включений до виборчого списку Партії регіонів під № 8;

75. ТКАЧЕНКО Олександр, включений до списку Комуністичної партії України під №

9;

76. ТУРМАНОВ Віктор, включений до виборчого списку Партії регіонів під № 25;

77. ХОМУТИННІК Віталій, включений до виборчого списку Партії регіонів під №

15;

78. ЧУКМАСОВ Сергій, включений до списку Соціалістичної партії України під №

26;

79. ШВЕЦЬ Віктор, включений до виборчого списку БЮТ під № 31;

80. ШЕПЕЛЕВ Олександр, включений до виборчого списку БЮТ під № 55;

81. ШИШКІНА Зоя, включена до виборчого списку БЮТ під № 82;

82. ЯНУКОВИЧ Віктор Вікторович, включений до виборчого списку Партії регіонів

під № 90;

83. ЯНУКОВИЧ Віктор Федорович, включений до виборчого списку Партії регіонів

під № 1.