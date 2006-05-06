ЦВК зареєструвала обох Януковичів
Таку ж процедуру пройшов 201 народний депутат
Центральна виборча комісія станом на 5 травня зареєструвала 203 народних депутатів із 450, обраних до Верховної Ради на виборах 26 березня.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ЦВК, в тому числі 5 травня було зареєстровано 83 народних депутатів від п’яти політичних сил:
1. АБДУЛЛІН Олександр, включений до виборчого списку БЮТ під № 74;
2. АЗАРОВ Микола, включений до виборчого списку Партії регіонів під № 12;
3. БІЛИЙ Олексій, включений до виборчого списку Партії регіонів під № 31;
4. БОГУСЛАЄВ Вячеслав, включений до виборчого списку Партії регіонів під № 5;
5. БОДНАР Ольга, включена до виборчого списку БЮТ під № 126;
6. БОЛДИРЄВ Юрій, включений до виборчого списку Партії регіонів під № 162;
7. БОНДАР Володимир, включений до виборчого списку Партії регіонів під № 152;
8. БОНДИК Валерій, включений до виборчого списку Партії регіонів під № 101;
9. ВАСАДЗЕ Таріел, включений до виборчого списку БЮТ під № 41;
10. ВЕЧЕРКО Володимир, включений до виборчого списку Партії регіонів під № 77;
11. ГЕРАСИМОВ Іван включений до виборчого списку Комуністичної партії України
під № 3;
12. ГІРНИК Євген, включений до виборчого списку блоку "Наша Україна" під № 30;
13. ГРИГОРОВИЧ Лілія, включена до виборчого списку блоку "Наша Україна" під №
10;
14. ГУМЕНЮК Ігор, включений до виборчого списку Партії регіонів під № 51;
15. ГУМЕНЮК Олег, включений до виборчого списку блоку "Наша Україна" під № 67;
16. ДЖАРТИ Василь, включений до виборчого списку Партії регіонів під № 22;
17. ДЖИГА Микола, включений до виборчого списку Партії регіонів під № 56;
18. ЄФРЕМОВ Олександр, включений до виборчого списку Партії регіонів під № 19;
19. ЗАБЗАЛЮК Роман, включений до виборчого списку БЮТ під № 49;
20. ЗАКЛУННА-МИРОНЕНКО Валерія, включена до виборчого списку Комуністичної
партії України під № 6;
21. ЗАМКОВЕНКО Микола, включений до виборчого списку БЮТ під № 125;
22. ЗВАРИЧ Ігор, включений до виборчого списку Партії регіонів під № 174;
23. ЗЛОЧЕВСЬКИЙ Микола, включений до виборчого списку Партії регіонів під №
110;
24. КАЛЕТНІК Григорій, включений до виборчого списку Партії регіонів під №
142;
25. КАТЕРИНЧУК Микола, включений до виборчого списку блоку "Наша Україна" під
№ 8;
26. КИРИЛЬЧУК Євген, включений до виборчого списку БЮТ під № 20;
27. КИРИЧЕНКО Людмила, включена до виборчого списку Партії регіонів під № 46;
28. КЛИМЕЦЬ Павло, включений до виборчого списку Партії регіонів під № 67;
29. КОВЗЕЛЬ Микола, включений до виборчого списку БЮТ під № 53;
30. КОЗАК Володимир, включений до виборчого списку Партії регіонів під № 92;
31. КОРЖ Віктор, включений до виборчого списку Партії регіонів під № 172;
32. КОСТЕНКО Павло, включений до виборчого списку БЮТ під № 72;
33. КРАВЦОВ Олександр, включений до виборчого списку Партії регіонів під №
170;
34. КРАВЧУК Петро, включений до виборчого списку БЮТ під № 83;
35. КУРИЛО Віталій, включений до виборчого списку БЮТ під № 8;
36. ЛАНДИК Валентин, включений до виборчого списку Партії регіонів під № 18;
37. ЛЕЛЮК Олексій, включений до виборчого списку Партії регіонів під № 91;
38. ЛУКАШУК Олег, включений до виборчого списку БЮТ під № 114;
39. ЛУЦЬКИЙ Максим, включений до виборчого списку БЮТ під № 48;
40. ЛЯШКО Олег, включений до виборчого списку БЮТ під № 26;
41. МАЙБОРОДА Сергій, включений до виборчого списку Партії регіонів під № 184;
42. МАЛИШЕВ Володимир, включений до виборчого списку Партії регіонів під № 64;
43. МАНЬКОВСЬКИЙ Григорій, включений до виборчого списку Партії регіонів під №
146;
44. МАРТИНЕНКО Микола, включений до виборчого списку блоку "Наша Україна" під
№ 21;
45. МАРТИНЮК Адам, включений до виборчого списку Комуністичної партії України
під № 2;
46. МАРУЩЕНКО Володимир, включений до списку блоку "Наша Україна" під №38;
47. МЕНДУСЬ Ярослав, включений до списку Соціалістичної партії України під №
18;
48. МИРОНЕНКО Михайло, включений до виборчого списку Партії регіонів під №
124;
49. МОМОТ Сергій, включений до виборчого списку Партії регіонів під № 57;
50. МОРДОВЕЦЬ Леонід, включений до списку Соціалістичної партії України під №
24;
51. ОДАЙНИК Микола, включений до виборчого списку блоку "Наша Україна" під №
53;
52. ОЛІЙНИК Святослав, включений до виборчого списку БЮТ під № 86;
53. ОНОПЕНКО Василь, включений до виборчого списку БЮТ під № 4;
54. ОПЛАЧКО Володимир, включений до списку Комуністичної партії України під №
20;
55. ОРОБЕЦЬ Юрій, включений до виборчого списку блоку "Наша Україна" під № 18;
56. ПАНАСОВСЬКИЙ Олег, включений до виборчого списку Партії регіонів під №
120;
57. ПЕКЛУШЕНКО Олександр, включений до виборчого списку Партії регіонів під №
44;
58. ПЄРЄДЄРІЙ В’ячеслав, включений до виборчого списку БЮТ під № 102;
59. ПОЛЯКОВ Василь, включений до списку Соціалістичної партії України під №
30;
60. ПОНОМАРЕНКО Георгій, включений до списку Комуністичної партії України під
№ 18;
61. ПРУТНІК Едуард, включений до виборчого списку Партії регіонів під № 55;
62. ПШОНКА Артем, включений до виборчого списку Партії регіонів під № 128;
63. РАДЗІЄВСЬКИЙ Олексій, включений до виборчого списку Партії регіонів під №
157;
64. РУЖИЦЬКИЙ Антон, включений до виборчого списку блоку "Наша Україна" під №
63;
65. САНДЛЕР Дмитро, включений до виборчого списку Партії регіонів під № 82;
66. САФІУЛЛІН Равіль, включений до виборчого списку Партії регіонів під № 41;
67. СІДЕЛЬНИК Іван, включений до виборчого списку БЮТ під № 54;
68. СІНЧЕНКО Сергій, включений до виборчого списку БЮТ під № 106;
69. СКУБЕНКО Володимир, включений до виборчого списку БЮТ під № 104;
70. СТОЯН Олександр, включений до виборчого списку Партії регіонів під № 23;
71. СТРЕТОВИЧ Володимир, включений до списку блоку "Наша Україна" під № 11;
72. ТАБАЧНІК Яків, включений до виборчого списку Партії регіонів під № 20;
73. ТАРАН (ТЕРЕН) Віктор, включений до виборчого списку БЮТ під № 18;
74. ТИХОНОВ Віктор, включений до виборчого списку Партії регіонів під № 8;
75. ТКАЧЕНКО Олександр, включений до списку Комуністичної партії України під №
9;
76. ТУРМАНОВ Віктор, включений до виборчого списку Партії регіонів під № 25;
77. ХОМУТИННІК Віталій, включений до виборчого списку Партії регіонів під №
15;
78. ЧУКМАСОВ Сергій, включений до списку Соціалістичної партії України під №
26;
79. ШВЕЦЬ Віктор, включений до виборчого списку БЮТ під № 31;
80. ШЕПЕЛЕВ Олександр, включений до виборчого списку БЮТ під № 55;
81. ШИШКІНА Зоя, включена до виборчого списку БЮТ під № 82;
82. ЯНУКОВИЧ Віктор Вікторович, включений до виборчого списку Партії регіонів
під № 90;
83. ЯНУКОВИЧ Віктор Федорович, включений до виборчого списку Партії регіонів
під № 1.