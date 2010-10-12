МЗС переводить стрілки на Януковича

Міністерство закордонних справ України відкидає звинувачення заступника голови ЦВК Андрія МАГЕРИ в тому, що зовнішньополітичне відомство із запізненням направило запрошення міжнародним спостерігачам на місцеві вибори в Україні.

Про це сказав на брифінгу директор департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН.

“Жодна критика МЗС з цього питання не має під собою серйозних підстав. Ми виконали доручення Президента саме тоді, коли його отримали”, - сказав він.

За словами речника, ОБСЄ надсилає в Україну невелику делегацію спостерігачів через те, що гроші в бюджеті цієї організації не закладалися на направлення спостерігачів на місцеві вибори в Україні. “Як нас офіційно повідомили представники ОБСЄ, вони вдячні за запрошення, направлять своїх спостерігачів, але саме через брак фінансових та кадрових ресурсів ця делегація буде невеликою. І це зовсім не пов’язано зі строком їх запрошення до України”, - додав речник.

Як приклад О.ВОЛОШИН навів місцеві вибори в Угорщині, які відбулися 3 жовтня цього року. “На цих виборах взагалі не було спостерігачів ОБСЄ, і запрошення були розіслані від уряду Угорщини також менше ніж за місяць до виборів, саме через те, що на це просто не вистачило грошей в організації”, - сказав він.

Речник нагадав, що Україна не зобов’язана була запрошувати спостерігачів на місцеві вибори, але зробила це, щоб показати свою відкритість. За словами О.ВОЛОШИНА, українська влада зацікавлена в присутності спостерігачів.

Як повідомляв УНІАН, заступник голови ЦВК А.МАГЕРА зауважив, що Міністерство закордонних справ України із запізненням направило іноземним державам і міжнародним організаціям запрошення надіслати своїх спостерігачів до України. За його словами, відповідно до міжнародної практики, такі запрошення звичайно надсилаються протягом 1-2 тижнів з моменту призначення таких виборів. «Але має місце, коли такі запрошення надсилаються буквально в той момент, коли формуються територіальні виборчі комісії та мало вже не сформовані дільничні виборчкоми», - додав А.МАГЕРА.

«Принаймні не хочеться думати, що тут має місце якесь ігнорування позиції Президента з цього приводу. Я сподіваюся, що його позиція не буде саботуватися будь-якими державними органами», - підкреслив заступник голови ЦВК.