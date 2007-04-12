Мірошниченко здав ЦВК - це вони ”тиснуть” на КС

Народний депутат, член фракції Партії регіонів Юрій МІРОШНИЧЕНКО називає логічними дії членів Центральної виборчої комісії, які звернулися до Конституційного Суду з проханням якнайшвидше розглянути подання щодо призначення позачергових виборів до Верховної Рад и.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, Ю.МІРОШНИЧЕНКО заявив: "Абсолютно логічним є той крок, який учинила ЦВК – звернулася до Конституційного Суду для того, щоб визначити конституційність указу і, таким чином, з’ясувати свою роль у правовому полі, яке, по-суті, створено навколо цього указу (про розпуск парламенту – УНІАН)”.

Він наголосив, що Центральна виборча комісія діє абсолютно коректно, оскільки є колізія правових документів і “намагання втягнути ЦВК в досить авантюрну виборчу компанію”. Ю.МІРОШНИЧЕНКО зазначив, що Партія регіонів розраховує, що така конструктивна, виважена позиція ЦВК сприятиме поверненню усіх суб’єктів політичного процесу до конституційного і правового поля.

Як повідомляв УНІАН, ряд членів ЦВК просять КС якнайшвидше розглянути подання щодо призначення позачергових виборів народних депутатів України. У своєму зверненні вони звертають увагу, що на сьогодні склалася ситуація, коли виконання Центральною виборчою комісією Указу Президента України від 2 квітня 2007 року № 264/2007 „Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України” не може бути забезпечено лише діями, рішеннями ЦВК. При цьому автори звернення констатують наявність значної кількість правових проблем, пов’язаних з проведенням позачергових виборів, які неналежно врегульовані законом.

Крім того, нагадують члени ЦВК, упродовж останніх 10 десяти днів Центральній виборчій комісії в порядку примусового виконання судових рішень тричі заборонялося вчиняти будь-які рішення, дії на виконання указу Президента про розпуск ВР.

Водночас члени ЦВК наполягають на тому, що Центральна виборча комісія здатна організовувати та проводити вибори в Україні, про що свідчить передовсім досвід парламентських та місцевих виборів 2006 та 2007 років, що відзначено офіційними спостерігачами на цих виборах від партій (блоків) – суб’єктів виборчого процесу, офіційними спостерігачами від громадських організацій, іноземних держав та міжнародних організацій.

Розгляд справи за конституційним поданням 53 народних депутатів України щодо відповідності Конституції указу Президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради планувалось розпочати 11 квітня, однак було перенесено на 17 квітня.