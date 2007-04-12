Мороз натякнув, що Ющенко бреше

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ заявляє, що Президент Віктор ЮЩЕНКО досі не навів переконливих аргументів щодо причин підписання указу про розпуск парламенту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради, про це О.МОРОЗ сказав сьогодні, коментуючи заяву Президента на прес-конференції щодо підстав для проведення позачергових виборів.

За словами О.МОРОЗА, «аргументація Президента щодо необхідності відомого указу містить цілу низку положень, що повинні одержати оцінку з боку Конституційного Суду”. Він наголосив, що вони неодноразово були озвучені главою держави, але “від того не стали переконливішими”. Голова ВР вкотре зазначив, що указ Президента є антиконституційним. “Це не лише моє переконання. Це юридичний факт. Все інше – політичний антураж”, - сказав він.

Як зауважив О.МОРОЗ, на сьогодні ВР закрила проблему щодо формування коаліції не тільки на основі фракції, але й на основі індивідуального членства народних депутатів. Він нагадав, що парламент скасував норму Регламенту ВР, якою дозволялося окремим народним депутатам входити до складу коаліції. “Парламент скасував цей пункт Регламенту, проблема закрита. В коаліції нині 238 депутатів”, - наголосив голова ВР.

Крім того, О.МОРОЗ зазначив, що прийняття парламентом ряду постанов саме 2 квітня зумовлено тим, що у нього “була повна інформація про те, що указ буде проголошуватись обов`язково”. При цьому, за словами голови ВР, він не був прихильником розгляду проекту постанови відносно Центральної виборчої комісії.

О.МОРОЗ зазначив, що проекти постанов з цього приводу зареєстровані ще в грудні 2006 року. “Я не був прихильником їх розгляду, бо йшлося про метод скасування рішень, за якими вже вступили в силу певні правовідносини”, - наголосив О.МОРОЗ.

Проте, за його словами, ініціатори постанов зіслалися на аналогічний метод, застосований Президентом щодо голови Печерського райсуду Києва, зокрема, глава держави скасував свій же указ про призначення. “У мене не було контраргументів”, - додав голова ВР (УНІАН: Президент 30 березня скасував указ від 21 червня 2005 року про призначення Володимира КОЛЕСНИЧЕНКА головою Печерського райсуду).

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня Верховна Рада прийняла рішення про відсутність підстав у Президента України для дострокового припинення повноважень парламенту. Відповідно до постанови Верховної Ради «Про запобігання діям, що загрожують конституційному правопорядку, громадському спокою та стабільності в Україні», посадовим особам та органам ВР в межах своїх повноважень доручається забезпечити діяльність Верховної Ради відповідно до календарного плану проведення третьої сесії Верховної Ради п’ятого скликання та перспективного плану законодавчих робіт Верховної Ради.

Крім того, парламент 2 квітня скасував свою постанову від 8 грудня 2004 року про дострокове припинення повноважень членів Центральної виборчої комісії. 8 грудня 2004 року Верховна Рада ВР достроково припинила повноваження ЦВК, яку очолював Сергій КІВАЛОВ.

Того ж дня також було прийняте звернення парламенту до українського народу, у якому наголошується, що сьогодні немає жодних правових підстав для дострокового припинення повноважень Верховної Ради України.

Крім того, була ухвалена постанова «Про політичну ситуацію, яка виникла у зв’язку з прийняттям неконституційного указу Президента про достроковий розпуск парламенту від 2 квітня 2007 року», якою забороняється Кабінету Міністрів виділяти кошти на проведення дострокових виборів.