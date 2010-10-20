Януковичу пропонують розігнати ДАІ, митницю і податкову

Для того щоб боротися з корупцією, недостатньо проводити точкові реформи – необхідно демонтувати всю корупційну машину. Про це заявила голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА в ефірі суспільно-політичного ток-шоу "Свобода слова" на каналі ІCTV.

Спроби провести реформи, спираючись на старі кадри, вона порівняла з приготуванням продукту на старій олії, яка давно згіркла. «Що б ви не робили – готова страва буде невисокої якості, - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА. - Наша проблема в тому, що ми постійно ходимо з головою, повернутою назад».

Голова парламентського комітету зазначила, що Україна дуже запізнилася з реформами, але зараз з`явився шанс це виправити. «Ми 20 років не проводили системних реформ. Зараз у влади є всі можливості зробити рішучий крок: і вертикаль влади збудували, і Конституцію змінили, є більшість в парламенті, - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА. - Питання лише в тому, чи є готовність і політична воля здійснити серйозні реформи? Чи зможе влада залучити до цієї роботи нове некорумповане покоління, яке не забруднене в замкнутому колі недовір`я, брехні та корупції?».

Як приклад Н.КОРОЛЕВСЬКА навела досвід Грузії, визнаний у всьому світі як зразок швидких і ефективних реформ. «Коли грузинська влада зрозуміла, що такі структури, як ДАІ, податкова і митниця неможливо реформувати, вона їх просто розпустила і набрала нових людей. При цьому головний принцип оновлення кадрів - приймати на службу лише тих, хто ніколи не працював у цих структурах і не має рефлексу брати хабарі», - наголосила вона.

На думку голови парламентського комітету, заходи з дерегуляції, зменшення ролі держави в ринковій економіці – важлива, але недостатня умова для проведення успішних реформ. «Справа не у відсутності гарних законів, а в тому, що вони не працюють, - наголосила Н.КОРОЛЕВСЬКА. - При цьому бюрократичний державний апарат не в змозі ефективно здійснювати реформи. Які б добрі наміри не були у Президента, без демонтажу корупційної машини ми не зможемо провести жодної успішної реформи».