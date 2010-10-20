Канадські українці «накручують» свого прем'єра перед візитом у Київ

Конгрес Українців Канади закликає прем’єр-міністра Канади Стівена ГАРПЕРА під час переговорів з керівництвом України звернути увагу на низку проблем.

Про це УНІАН повідомили у Конгресі Українців Канади.

Конгрес позитивно оцінив повідомлення про те, що прем`єр-міністр Канади Стівен ГАРПЕР завітає до України з дводенним візитом: глава канадського уряду буде в Києві та Львові 25 та 26 жовтня цього року.

"Ми вітаємо рішення прем`єр-міністра ГАРПЕРА завітати до України з офіційним робочим візитом", - сказав президент Конгресу Українців Канади Павло ГРОД.

"Зокрема, ми задоволені, що основна мета візиту є підтримка демократичних цінностей та євроатлантичної інтеграції України. Ми вважаємо, що дуже важливо на даний момент плекати позитивні відносини з Україною. Проте, не менш важливою є потреба вести відкритий та ввічливий діалог про порушення людських прав, які відбуваються останнім часом в Україні. КУК завжди відстоював стратегію співпраці. З цієї точки зору, офіційний візит прем`єр-міністра ГАРПЕРА до України є просто необхідний", - додав П.ГРОД.

Він та представники деяких українсько-канадських громадських організацій, що входять до складу КУК, супроводжуватимуть прем`єр-міністра Канади під час візиту до України.

Н.ГРОД зауважив, що, крім зустрічі з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, С.ГАРПЕР проводитиме зустрічі з опозиційними політиками, представниками ділових кіл та неурядових організацій, журналістами і студентами. Останній візит прем`єр-міністра Канади до України відбувся 1999 року, коли Жан КРЕТ’ЄН очолював канадський уряд. У квітні 2009 року, глава Канадської держави, Генерал-губернатор Канади Мішель ЖАН відвідала Україну, нагадав президент КУК.

"Окремі дії політичного керівництва України викликають занепокоєння, особливо ті, які стосуються Конституції, демократичних інституцій, збереження національної пам`яті, державного суверенітету України та її територіальної цілісності. Тривале погіршення ситуації з людськими та політичними правами матиме серйозні наслідки не тільки для України, але й для регіональної стабільності. Будь-які відносини між Канадою та Україною повинні бути побудовані на засадах двостороннього договору "Пріоритети для відносин між Канадою та Україною: Дорожня карта", що підписаний у вересні 2009 року, включно з пунктами про демократію, повагу до прав людини та захист політичного суверенітету і територіальної цілісності України. Канада може зіграти провідну роль в забезпечені миру, добробуту та вільного шляху до повноцінного існування України як незалежної та демократичної держави", - заявив П.ГРОД.

Візит С.ГАРПЕРА до України був анонсований після ряду зустрічей з українсько-канадською громадою. Програма візиту враховує пріоритети, висловлені українсько-канадською громадою під час цих зустрічей, зокрема занепокоєння з приводу порушень принципів демократії та прав людини в Україні. Під час зустрічей з прем`єр-міністром представники КУК наполягали, що двосторонні відносини з Україною у сферах торгівлі та інвестицій можуть бути побудовані тільки тоді, коли сторони дотримуватимуться своїх зобов`язань щодо прав людини та демократичних свобод.

"Оскільки в Україні сьогодні з`явилися ознаки, що українська мова, історія та національна ідентичність знаходяться під загрозою, і оскільки засоби масової інформації повідомляють, що верховенство права і демократичні свободи преси, зібрання та слова придушуються, важливо, щоб ці питання були порушені на найвищому рівні", - наголосив П.ГРОД.

Конгрес Українців Канади зазначає, що для нього найважливішими пріоритетами є: збереження суверенітету, захист стратегічно важливого державного майна, промисловості та територіальної цілісності України; дотримання норм Конституції й визнання верховенства закону; демократичних прав і вжиття антикорупційних заходів; захист основних свобод: слова, засобів масової інформації, релігії, мирних і вільних зібрань громадян; підтримка особистих зв`язків між громадянами України й Канади та розвиток української національної ідентичності шляхом відкритого діалогу про історію, культуру та мову народу України.

"У Канади є можливість зіграти провідну роль відповідно до ситуації, яка склалася. Адже українці поважають Канаду, як приклад держави, побудованої на демократичних цінностях, де панує цивілізоване суспільство з високим рівнем економічного розвитку та соціального достатку. Україна особливо цінує довгострокову підтримку Канади", - зауважив П.ГРОД.

Конгрес Українців Канади сподівається, що візит прем’єр-міністра Канади до України зміцнюватиме зв`язки, які сприятимуть взаємовигідній співпраці, включно з підписанням "Меморандуму про молодіжні обміни" та продовженням переговорів стосовно угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою.

*** Конгрес Українців Канади є голосом української громади в Канаді. Конгрес об`єднує усі національні, провінційні та місцеві українські канадські організації. Разом зі своїми складовими організаціями КУК протягом 70-ти років був і залишається лідером, координатором та представником інтересів однієї з найбільших етнічних громад Канади (1,2 млн. осіб). Він відіграв важливу роль у формуванні соціального, економічного та політичного обличчя Канади.