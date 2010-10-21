У КС подадуть звернення щодо подвійних внесків до Пенсійного фонду

Профспілки ініціюють звернення до Конституційного Суду України з проханням визначити конституційність подвійних внесків до Пенсійного фонду.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Національного форуму профспілок України, відзначивши, що сьогодні представники Координаційної ради працівників ринків України передали до Конституційного Суду України 1037 заяв підприємців з проханням надати тлумачення змінених положень Закону «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування», які були прийняті 17 липня 2010 року, щодо обов’язковості сплат до Пенсійного та інших фондів підприємцями, котрі перебувають на спрощеній системі оподаткування.

Одночасно, йдеться в повідомленні, профспілками підготовлено подання до Конституційного Суду щодо відповідності Конституції змін Закону «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування». Наразі, як повідомляє прес-служба НФПУ, розпочато збір підписів народних депутатів України. Крім того, НФПУ звернувся до Уповноваженого з прав людини ВРУ Ніни КАРПАЧОВОЇ з проханням також направити відповідне подання до Конституційного Суду від її імені.

«Підтримка малого та середнього бізнесу є ключовим фактором, спроможним вивести економіку держави з прірви, в якій вона опинилася за останні роки. Про це неодноразово заявляли і Президент України, і члени уряду, і народні депутати. Однак, своїми діями вони демонструють діаметрально іншу позицію», - заявляє голова НФПУ Мирослав ЯКІБЧУК.

Зокрема, за його словами, яскравим прикладом цього є зміни щодо загальнообов`язкового державного пенсійного страхування та остання редакція Податкового Кодексу. «Адже вже протягом першого півріччя після вступу зазначених змін і Податкового кодексу в силу близько мільйона підприємців втратять від 15 до 45% прибутків, а 500-700 тис. середніх і малих підприємств взагалі збанкрутують і припинять свою діяльність», - підкреслив М.ЯКІБЧУК.

У профспілках наголошують, що зміни до Закону «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» обертаються для підприємців додатковим та необґрунтованим фінансовим тягарем. Адже, якщо до прийняття змін, загальні відрахуванні, які потрібно було зробити підприємцю-«спрощенцю», складали близько 200 грн. на місяць, то тепер ця сума перевищуватиме 500 гривень.

«З липня цього року влада зобов’язала підприємців, котрі працюють на фіксованому чи єдиному податку, сплачувати страхові внески за себе та за членів їхніх родин, які допомагають їм у веденні підприємницької діяльності. Однак, відрахування до Пенсійного фонду вже передбачені формою спрощеної системи оподаткування, - пояснює секретар Координаційної ради працівників ринків України Володимир МАРТИНЕНКО. - Таким чином, їм доводиться платити пенсійний внесок двічі. Тому, ми звернулися до Конституційного Суду, щоб отримати висновок, наскільки це є законним».

За його словами, сьогодні підприємці повертають державі більше половини свого прибутку, в той час як світова та європейська практика свідчить, що підприємство залишається рентабельним, якщо величина податків не перевищує 30-40% - при більш високому оподаткуванні підприємство поступово занепадає.

Тому, як зазначають підприємці, посилення фіскальної системи та додаткові стягнення спонукатимуть їх приймати рішення про подальшу доцільність ведення бізнесу.

У профспілках переконані, що погіршення умов оподаткування приватних підприємців є антиконституційним, однак остаточний висновок з цього питання повинен надати Конституційний Суд.

***Координаційна рада працівників ринків України була створена 19 липня 2010 року в м. Одеса під час Надзвичайного з’їзду працівників ринків України.

Всього у сфері малого бізнесу задіяні більше 6 млн. осіб, враховуючи самих підприємців та членів їхніх родин. У 2009 році на спрощеній системі оподаткування працювало близько 1,5 млн. фізичних осіб-підприємців, що забезпечувало їх працевлаштування. Зміна умов оподаткування може спонукати їх до припинення підприємницької діяльності.