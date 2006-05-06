Депутат Рибак прогнозує, що перше засідання парламенту відбудеться після 23 травня

Новообраний народний депутат від Партії регіонів Володимир РИБАК прогнозує, що перше засідання Верховної Ради України п`ятого скликання відбудеться після 23 травня.

Про це він сказав в інтерв`ю «Главред».(УНІАН: В.РИБАК є одним з членів Депутатської робочої групи з підготовки першої сесії нової ВР).

За його словами, питання про те, хто очолить робочу групу, «великого значення не має». Водночас він вважає, що «партія, яка одержала найбільшу довіру виборців, має право на перший голос». «Тому ми хочемо, щоб інші зважали на нас і прислухалися до наших пропозицій», - наголосив В.РИБАК.

За його словами, до 23 травня парламент не вийде на перше засідання з якимись конкретними домовленостями. Він вважає, що «на той час ще не буде коаліції».

«Травень піде на те, аби спробувати зблизити позиції різних фракцій», - сказав

В.РИБАК.