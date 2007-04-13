Партія регіонів приєднується до думки Секретаріату Президента

Прес-служба Партії регіонів схвалює підтримку Секретаріатом Президента акції «День без політиків». Ми також вітаємо журналістів у намаганні «бодай на день очистити ефір від пінистої хвилі неправди, перекручувань і цинізму».

І нам теж не до вподоби «агресивний словесний вал», що «викликав у суспільстві тривогу і невпевненість, зронив у душі людей важкі очікування».

Великим досягненням є те, що бодай хоч на день Секретаріат Президента припинить той самий «агресивний словесний вал», від якого, як свідчить його заява, вже і сам він втомився. Маємо надію, що таких днів буде дедалі більше.