Президент заявляє, що ”шанси стати прем’єром є як у Тимошенко, так і в Єханурова”

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що обійняти посаду прем’єр-міністра шанси є як у екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО, так і в нинішнього керівника уряду Юрія ЄХАНУРОВА.

Таку думку він висловив в інтерв`ю тижневику "Контракти".

На його переконання, якщо буде досягнуто принципових домовленостей щодо принципів роботи уряду, “то неважливо, хто буде консолідувати уряд — Ю.ТИМОШЕНКО, Ю.ЄХАНУРОВ або хтось інший".

"Шанси є у кожного. У мене немає готового рішення по кандидатурі прем`єра. Зараз мова йде про те, що потрібно сформувати команду і визначити програму, над реалізацією якої буде працювати Кабмін", - сказав Президент.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що бачить на посаді прем`єра людину, яка відмовилася від служіння корпоративним інтересам на користь національних.

"Прем`єр не повинен вести закулісну гру, він повинен дистанціюватися від задоволення бізнес-потреб оточення і своїх власних", - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

"Багато молодих демократій загинули через те, що політики-революціонери зайняли службові крісла і забули про національні інтереси. Саме звідси випливає самопоїдання, брехня, прослушки, усушки і цькування колишніх соратників", - сказав він.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що Україні потрібний монолітний уряд. "Моя перша вимога до нового уряду проста - міністри повинні бути групою патріотів, що відстоюють національні інтереси, і є професіоналами, яким почуття власної гідності не дозволяє опуститися до внутрішніх інтриг", - сказав Президент.