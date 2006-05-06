Пільги для працівників МВС, прокуратури і судів можуть будуть скасовані восени

Міністерство транспорту і зв`язку сподівається, що восени пільги на проїзд у транспорті для працівників МВС, прокуратури і судів буде скасовано. Про це сьогодні повідомив журналістів міністр транспорту і зв`язку Віктор БОНДАР. Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, міністерство запропонувало уряду розглянути питання про пільги, і вже є відповідне доручення уряду Міністерству праці. «Я запропонував, в першу чергу, переглянути і скасувати пільги за службовими ознаками – це МВС, прокуратура, суди – тобто ті, хто сьогодні вже не є найбільш незабезпеченими верствами населення. Я не думаю, що наші правоохоронні органи сьогодні настільки незабезпечені, як пенсіонери», - заявив він. Міністр вважає, що рішення про скасування пільг буде прийнято парламентом восени. одночас з приводу пільг для пенсіонерів та інвалідів В.БОНДАР заявив, що це складне питання. «Думаю, впродовж п`яти років його необхідно планово вирішувати, піднімати рівень пенсій, доплат і через п`ять років скасувати ці пільги».

За словами міністра, сьогодні працює віртуальна економіка, оскільки 23,5 млн. населення мають право на пільги. «Їх врахувати неможливо, вони їздять безкоштовно, а потім ми робимо якісь віртуальні заліки на бюджетному рівні – це не правильно», - вважає В.БОНДАР.