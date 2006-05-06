Президент просить ветеранів ”не передавати нам проблему”

Президент України Віктор ЮЩЕНКО знов закликає до примирення ветеранів Радянської та Української повстанської армій.

На необхідності такого примирення він наголосив сьогодні під час свого традиційного суботнього радіозвернення до співвітчизників, яке було присвячене 61-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

“День Перемоги – це хороша нагода для такого примирення. Закликаю ветеранів Радянської та Української повстанської армій у цей день подати один одному руки та знайти шлях до порозуміння”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

“Я звертаюся до вас від імені покоління ваших синів і дочок: шановні батьки, не передавайте нам цю проблему. Потисніть один одному руки, пробачте один одному заради України, заради ваших дітей та правнуків. Українська нація гідно оцінить ваш крок”, - зазначив Президент.

За словами В.ЮЩЕНКА, не можна дозволити, щоб діти та онуки спостерігали протистояння за право називатися справжнім ветераном, “у цьому протистоянні ми не знайдемо правди”.

“У своїх серцях ми давно простили німців, японців, поляків. Ми простили всіх, хто, можливо, був по той бік окопів. Тепер настав час простити самих себе”, - зазначив В.ЮЩЕНКО.