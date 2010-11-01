"Фронт змін" має відео підписаних порожніх протоколів

Спостерігачі від "Фронту змін" зафіксували на відео підписані незаповнені протоколи результатів голосування.

Це сталося у Маріуполі Донецької області на виборчій дільниці №45, повідомляє прес-служба партії.

"О 21 годині під час голосування було підписано протокол про підрахунок голосів виборців. Зазначений протокол не був заповнений, оскільки підрахунок голосів, на момент його підписання, членами комісії не здійснювався", - повідомляють в партії.

Спостерігачі склали акт про факт порушення і направили його до Маріупольської виборчої комісії Донецької області.