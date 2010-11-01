У Київській області «Беркут» побив кандидата в депутати

"Беркут" уночі побив депутата міської ради Бучі й кандидата в депутати Івана ЛИСЕНКА.

Про це повідомив "Українській правді" спостерігач від "Пори" Олександр СЕРДЮК, представник кандидата в мери Ігоря БАРТКІВА.

За його словами, “у неділю вдень спостерігалися фальсифікації, а вночі при підрахунку голосів І.ЛИСЕНКО звернув увагу, що по 5 бюлетенів скручені разом - усього виборцям Бучі (Київська область) видавали 5 різних бюлетенів, але скручені були бюлетені для голосування за одне й те ж, чого один виборець зробити не міг. І всі вони були за Партію регіонів”.

Після цього, за словами О.СЕРДЮКА, "Беркут" почав бити кандидата в депутати І.ЛИСЕНКА. Усі 52 спостерігачі намагалися їх зупинити, але це не допомогло. І.ЛИСЕНКА, за словами спостерігача, "силоміць захопили й вивезли" і він досі перебуває в РВВС.

Представник "Пори" також розповів, що “у списку виборців на тій дільниці - 2 500 людей. Однак удень почали з`являтися чужі люди, яких у Бучі не знають. Всі вони підходили до 1-го столу”. Близько 4 години, за словами О.СЕРДЮКА, “впіймали "конкретну людину", зажадали пояснень - він почав тікати. Викликала міліцію. Виявилося, що та людина з Дніпропетровська. На запитання, звідки в нього були бюлетені, він сказав, що "на землі лежали".

Крім того, розповів він, при підрахунку голосів, виявилося, що не вистачає 152 бюлетенів на 1-му столі, а через 4 години їх знайшли в "зовсім іншому місці". За словами О.СЕРДЮКА, ці бюлетені "були видані людям заздалегідь".