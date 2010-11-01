БЮТ хоче повторних виборів у двох областях і одному місті
11:45, 01 листопада 2010Політика
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Проект зареєструють у ВР
БЮТ вимагає розгляду питання невизнання результатів виборів у Київській та Львівській областях, а також у Тернополі
БЮТ вимагає розгляду у Верховній Раді питання невизнання результатів виборів у Київській та Львівській областях, а також у Тернополі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні Погоджувальної ради перший заступник голови фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН.
Він зазначив, що відповідний проект постанови буде зареєстровано сьогодні у парламенті.
А.КОЖЕМ’ЯКІН наголосив, що фракція БЮТ наполягає на проведенні повторних виборів в цих регіонах.
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