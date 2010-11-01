БЮТ хоче повторних виборів у двох областях і одному місті

11:45, 01 листопада 2010
Політика
4564 0

Проект зареєструють у ВР

БЮТ вимагає розгляду питання невизнання результатів виборів у Київській та Львівській областях, а також у Тернополі

БЮТ вимагає розгляду у Верховній Раді питання невизнання результатів виборів у Київській та Львівській областях, а також у Тернополі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні Погоджувальної ради перший заступник голови фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН.

Він зазначив, що відповідний проект постанови буде зареєстровано сьогодні у парламенті.

А.КОЖЕМ’ЯКІН наголосив, що фракція БЮТ наполягає на проведенні повторних виборів в цих регіонах.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter