БЮТ хоче повторних виборів у двох областях і одному місті

БЮТ вимагає розгляду питання невизнання результатів виборів у Київській та Львівській областях, а також у Тернополі

БЮТ вимагає розгляду у Верховній Раді питання невизнання результатів виборів у Київській та Львівській областях, а також у Тернополі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні Погоджувальної ради перший заступник голови фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН.

Він зазначив, що відповідний проект постанови буде зареєстровано сьогодні у парламенті.

А.КОЖЕМ’ЯКІН наголосив, що фракція БЮТ наполягає на проведенні повторних виборів в цих регіонах.