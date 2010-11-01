Литвин пояснив, чому не виконуватиме вимогу опозиції

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН заявляє, що парламент у п’ятницю, 5 листопада, не заслуховуватиме інформацію генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА щодо порушень на виборах до органів місцевого самоврядування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер сказав на прес-конференції, коментуючи вимогу фракції БЮТ у п’ятницю заслухати О.МЕДВЕДЬКА з приводу порушень на виборах 31 жовтня.

В.ЛИТВИН зазначив, що «генеральний прокурор не є членом уряду і не є представником виконавчої влади».

«А в п’ятницю – Година запитань до уряду», - нагадав голова ВР.

За його словами, представники фракцій, які не входять до парламентської більшості повідомили йому, що «вони зараз порадяться і до обіду дадуть свою пропозицію, кого б вони хотіли із членів уряду послухати з тих чи інших питань».