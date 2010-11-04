У Вінниці відмовляються оприлюднювати дані опрацьованих протоколів

Вінницька міська виборча комісія відмовляється надавати офіційні результати опрацьованих протоколів з результатами виборів до місцевих рад області.

Кореспондент УНІАН звернувся до заступника голови комісії Миколи СТАНКЕВИЧА, який представляє політичну партію «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», з проханням повідомити кількість опрацьованих протоколів та назвати відповідні результати. У відповідь на це М.СТАНКЕВИЧ лише повідомив, що опрацьовано 107 із 153 протоколів. Усі інші дані від відмовився повідомляти та виштовхав журналістів за двері.

М.СТАНКЕВИЧ також заперечував, щоб будь-які його слова записувались на диктофон, та агресивно реагував на запитання журналістів.

Учора, 3 листопада, заступник Вінницької міської виборчої комісії також відмовлявся повідомляти журналістам дані про голосування на місцевих виборах 31 жовтня, повідомивши, що засідання комісії відбудеться 5 листопада о 23.30, тоді і стануть відомі результати голосування. У той же час, М.СТАНКЕВИЧ неофіційно називав лідерів перегонів, проте у відсотках даних не надавав.