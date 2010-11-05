Янукович: чим частіше буду зустрічатися з Поповим, тим для нього гірше

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив органам влади Києва розробити стратегічний план розвитку інфраструктури столиці та вирішити низку проблемних питань Києва, зокрема у транспортній сфері.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив у своєму виступі на урочистих зборах з нагоди 50-річчя Київського метрополітену.

«Головним завданням для нової київської влади, я вважаю, розробку інфраструктури міста Києва», - сказав глава держави. За його словами, в рамках цього перед столичною владою стоїть низка масштабних завдань, зокрема в рамках підготовки до Євро-2012.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, йдеться про розвиток міжнародного аеропорту «Київ», будівництво нових та реконструкція існуючих транспортних розв’язок, мостових переходів, продовження розбудови мережі метро, будівництво готелів тощо.

Президент заявив, що вимога до вирішення цих та інших проблемних питань столиці буде викладена у його відповідному дорученні столичним органам влади.

«Ми системно кожного тижня з паном ПОПОВИМ – першим заступником міського голови – розглядаємо усі питання, які стосуються Києва. І я впевнений в тому, що чим частіше ми будемо зустрічатися, тим це буде для нього гірше. Краще, щоб він ходив до мене хоча б один раз на місяць – спочатку, а потім і один раз на рік», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.