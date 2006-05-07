Черновецький вніс подання на призначення голів райадміністрацій

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ подав подання на призначення голів районних у місті Києві державних адміністрацій. Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, відповідно до Закону України «Про столицю України - місто-герой Київ»та рішення Конституційного Суду України від 13 жовтня 2005 року Київський міський голови порушив клопотання перед Прем`єр-міністром України про призначення на посади: - голови Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації Сергія САДОВОГО, обраного 20 квітня 2006 року; - голови Дніпровської районної у місті Києві державної адміністрації Олександра СОТНИКОВА, обраного 20 квітня 2006 року; - голови Печерської районної у місті Києві державної адміністрації Сергія СУЩЕНКА, обраного 26 квітня 2006 року; - голови Подільської районної у місті Києві державної адміністрації Євгена РОМАНЕНКА, обраного 27 квітня 2006 року; - голови Шевченківської районної у місті Києві державної адміністрації Віктора ПИЛИПИШИНА, обраного 28 квітня 2006 року.

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