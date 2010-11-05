На Донеччині 4 міста уникли мерів від Партії регіонів

У Донецькій області мерами 24 із 28 міст стали представники Партії регіонів.

Як повідомили УНІАН у Донецькому обласному відділенні Партії регіонів, такі дані паралельного підрахунку Донецького обласного виборчого штабу Партії регіонів результатів виборів до місцевих органів влади.

Згідно з повідомленням, лише в 4 містах - Горлівка, Дебальцеве, Кіровське і Сніжне обрано мерів від інших політичних сил. Так, місто Горлівка очолив представник «Сильної України», міста Дебальцеве і Кіровське – представники КПУ і місто Сніжне – представник Народної партії.

Вибори міських голів районного значення також підтвердили перемогу кандидатів від Партії регіонів: представники ПР отримали перемогу в 21 місті з 24. Виняток становили міста районного значення Миколаївка, Новоазовськ і Світлодарськ.