Міліція каже, що в Одеській міськраді шукала вибухівку
"Подібні заходи є стандартними"
В Одеській міліції стверджують, що перевіряли приміщення міської ради на предмет наявності вибохонебезпечних предметів.
Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України з приводу повідомлень ЗМІ про захоплення правоохоронцями кабінету мера Одеси.
Як зазначається у повідомленні, "сьогодні напередодні першої сесії Одеської міськради, яку було призначено на 12.00, працівники органів внутрішніх справ та вибухотехнічної служби перевірили Великий зал Одеської міськради на можливе знаходження вибухонебезпечних предметів. Подібні заходи є стандартними під час підготовки значущих урочистостей задля забезпечення громадського порядку на місці події”.
В ході перевірки ніяких вибухонебезпечних предметів правоохоронці не виявили, додали в ДГЗ
Також у повідомленні наголошується, що "з тією ж метою перевірили і кабінет мера Одеси". "Колишній мер Едуард ГУРВІЦ в цей час у мерії не знаходився”, - зазначили при цьому в МВС, додавши, що "рівно о 12.00 почалася перша сесія 6 скликання, на якій новообраний мер Одеси прийняв присягу”.
Порушень громадського порядку під час проведення сесії міськради не зафіксовано, поінформували в ДГЗ.