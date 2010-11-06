Міліція каже, що в Одеській міськраді шукала вибухівку

В Одеській міліції стверджують, що перевіряли приміщення міської ради на предмет наявності вибохонебезпечних предметів.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України з приводу повідомлень ЗМІ про захоплення правоохоронцями кабінету мера Одеси.

Як зазначається у повідомленні, "сьогодні напередодні першої сесії Одеської міськради, яку було призначено на 12.00, працівники органів внутрішніх справ та вибухотехнічної служби перевірили Великий зал Одеської міськради на можливе знаходження вибухонебезпечних предметів. Подібні заходи є стандартними під час підготовки значущих урочистостей задля забезпечення громадського порядку на місці події”.

В ході перевірки ніяких вибухонебезпечних предметів правоохоронці не виявили, додали в ДГЗ

Також у повідомленні наголошується, що "з тією ж метою перевірили і кабінет мера Одеси". "Колишній мер Едуард ГУРВІЦ в цей час у мерії не знаходився”, - зазначили при цьому в МВС, додавши, що "рівно о 12.00 почалася перша сесія 6 скликання, на якій новообраний мер Одеси прийняв присягу”.

Порушень громадського порядку під час проведення сесії міськради не зафіксовано, поінформували в ДГЗ.