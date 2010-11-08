Податковий кодекс Азарова Литвин вже готовий і вночі приймати

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН не виключає, що на наступному пленарному тижні (6-19 листопада - УНІАН) парламент працюватиме і вночі над проектом Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН сказав на брифінгу.

В.ЛИТВИН зазначив: «Якщо ми почнемо роботу, як планується (йдеться про проект Податкового кодексу – УНІАН) 16 числа, то в нас є 17, 18 і 19, а якщо потрібно, то і вночі працюватимемо».

«Я нічого не бачу в цьому поганого», - додав В.ЛИТВИН.

Відповідаючи на запитання, чи поділяє він оптимізм прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА, що проект Податкового кодексу буде ухвалений парламентом 19 листопада, В.ЛИТВИН сказав: «Все залежить від того, який це Податковий кодекс буде».

Він нагадав, що оптимістично заявляв, що вже 4 листопада розпочнеться розгляд проекту Податкового кодексу, але цього не сталося.

«Дай Боже, щоб на 16 листопада ми отримали документ (йдеться про проект Податкового кодексу, підготовлений до другого читання – УНІАН)», - зазначив голова ВР.

За його словами, на сьогодні до даного проекту надійшло 4,4 тис. поправок і в процесі роботи з’являються ще поправки.

В.ЛИТВИН зазначив, що «навчений гірким досвідом – для нас важливо зміст документу, а не дата ухвалення цього документу».

Він зазначив, що планується, щоб до кінця поточного тижня всі поправки були розглянуті в комітеті, і документ був розмножений та розданий депутатам.

За його словами, це буде понад 2 тис. сторінок.

В.ЛИТВИН наголосив, що «розрахунок такий, щоб на наступному пленарному тижні завершити цю справу (йдеться про ухвалення Податкового кодексу – УНІАН) для того, щоб уряд міг внести в бюджет.

«Нас підтискую бюджетне питання», - додав він.

Голова ВР зазначив, що під час переговорів з МВФ були висловлені певні зауваження з боку фонду щодо проекту Податкового кодексу.

В.ЛИТВИН підкреслив, що дуже важливо, щоб «преференції не були віддані крупному капіталу».

За його словами, має бути захищений малий і середній бізнес.