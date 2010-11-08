У Криму комуністи почали голодування

Кілька представників Компартії оголосили сьогодні голодовку в селищі Чорноморське в Криму з вимогою оголосити результати виборів голови селищної ради, в яких, за їхніми даними, переміг комуніст.

Про це йдеться в переданому УНІАН повідомленні прес-служби Кримського рескому КПУ.

«До 5 листопада п`ятниці, до дня офіційного оголошення результатів місцевих виборів, бюлетені були вже підраховані і підсумки відомі: з перевагою більш як у 100 голосів переміг кандидат від Компартії. Але члени виборчої комісії від Партії регіонів відмовилися затверджувати підсумкові протоколи і кинули проведення засідання. Після того, як виборча комісія, порушивши закон, відмовилася оголосити результати, пройшло три доби», - заявили в КПУ.

Компартія не уточнила кількість активістів, які оголосили голодовку. КПУ стверджує, що люди проводять акцію в будівлі Чорноморської районної держадміністрації.

За даними прес-служби, засідання місцевого суду, що почалося 8 листопада за позовною заявою комуністів, о 14-й годині перерване до 14-ї години наступного дня. «Перерву в судовому розгляді справи про необхідність своєчасного оголошення переможця на пост селищного голови під час місцевих виборів в суді пояснили тим, що знадобилися документальні докази обрання ДЕМУСЕНКА на пост першого секретаря райкому Компартії. Часом раніше судове засідання також уривалося. Тоді вимагали свідоцтво про реєстрацію Чорноморської партійної організації», - говориться в прес-релізі.

«Подібні затягування судового процесу є штучними перепонами, необхідними регіоналам для організації або фальсифікацій результатів голосування, або для того, щоб під тим чи іншим приводом оголосити про повторні вибори на цій дільниці», - вважає лідер кримських комуністів Леонід ГРАЧ.